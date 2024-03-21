Испанского репортёра выслали из РФ за освещение акций жён военных

Российские власти не продлили визу корреспонденту испанской газеты El Mundo Хавьеру Коласу и предписали ему уехать в течение суток.

По словам Коласа, пишет El Mundo, ему пригрозили проблемами, если он не уедет до истечения срока визы. Репортёр покинул Россию.

"Трудно внезапно впихнуть двенадцать лет своей жизни в три чемодана за одну ночь и закрыть дверь, зная, что на следующий день эта квартира станет для тебя запретной территорией. Мы, корреспонденты, находимся там, где нам позволяют быть, но никому не позволяем указывать нам, что говорить и что не говорить", – сказал Колас.

El Mundo отмечает, что сейчас деятельность иностранных журналистов в России затруднена даже больше, чем обычно. Так, домой к Коласу приходила полиция и предупреждала, чтобы он прекратил писать об акциях жён военных, которые требуют вернуть своих мужей домой. Газета называет эти протесты "одним из немногих видимых признаков недовольства войной".

Отказ в продлении журналистской визы – обычный инструмент авторитарных режимов, который используется для подрыва свободы слова и предотвращения международной огласки происходящего в стране, пишет El Mundo.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину цензура и давление на журналистов многократно усилились. Многие СМИ были вынуждены перенести свой офис за границу, другие приостановили работу или отказались от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать освещать войну и не попасть под уголовное преследование.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По утверждению ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о предприятии российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. Гершкович отрицает вину. Журналист до сих пор находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже.

Больше новостей Радио Свобода: