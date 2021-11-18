Журналисту Сергею Маркелову вновь отказали в снятии статуса "иноагента"

Московский городской суд отказался исключать карельского журналиста Сергея Маркелова из реестра "СМИ, выполняющих функцию иностранного агента". Об этом пишет "Новая газета".

В жалобе Маркелов указывал, что суд первой инстанции нарушил принцип равенства сторон, поскольку в материалах дела не сказано, какой политической деятельностью он занимается, а также нет документального подтверждения получения им иностранного финансирования.

Тем не менее, как отметил журналист, в решении суда первой инстанции говорится, что эти факты доказаны. Мосгорсуд подтвердил это решение.

Закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, был принят в России в ноябре 2017 года. В 2019 году поправки к документу разрешили признавать СМИ – иностранными агентами частных лиц. По состоянию на 17 ноября в перечне таких СМИ 95 изданий и граждан, в том числе – журналистов и правозащитников.

В первой пятерке оказались правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов.

С 2021 года Минюст внес в реестр десятки российских журналистов из разных изданий. За последние полгода также увеличился список СМИ-иностранных агентов. В него вошли "Важные истории", The Insider, VTimes.io, "Медузу", "Первое антикоррупционное СМИ", телеканал "Дождь", "Медиазона".

Отменить законы об "иноагентах" требуют более 240 тысяч человек. Авторы петиции считают эти законы "актом государственного давления на СМИ и общественные организации".