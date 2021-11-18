Журналисту Сергею Маркелову вновь отказали в снятии статуса "иноагента"

Московский городской суд отказался исключать карельского журналиста Сергея Маркелова из реестра "СМИ, выполняющих функцию иностранного агента". Об этом пишет "Новая газета".
В жалобе Маркелов указывал, что суд первой инстанции нарушил принцип равенства сторон, поскольку в материалах дела не сказано, какой политической деятельностью он занимается, а также нет документального подтверждения получения им иностранного финансирования.
Тем не менее, как отметил журналист, в решении суда первой инстанции говорится, что эти факты доказаны. Мосгорсуд подтвердил это решение.
- Закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, был принят в России в ноябре 2017 года. В 2019 году поправки к документу разрешили признавать СМИ – иностранными агентами частных лиц. По состоянию на 17 ноября в перечне таких СМИ 95 изданий и граждан, в том числе – журналистов и правозащитников.
- В первой пятерке оказались правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов.
- С 2021 года Минюст внес в реестр десятки российских журналистов из разных изданий. За последние полгода также увеличился список СМИ-иностранных агентов. В него вошли "Важные истории", The Insider, VTimes.io, "Медузу", "Первое антикоррупционное СМИ", телеканал "Дождь", "Медиазона".
- Отменить законы об "иноагентах" требуют более 240 тысяч человек. Авторы петиции считают эти законы "актом государственного давления на СМИ и общественные организации".
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