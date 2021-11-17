Депутаты думской фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому статус так называемого СМИ-иностранного агента в России может быть присвоен только через суд. Об этом рассказал глава фракции Сергей Миронов.

Законопроектом предусмотрено, что после выявления иностранного финансирования СМИ будет предупреждаться министерством юстиции. После второго случая министерство должно будет обратиться в суд. "Решение должен принимать суд, а не чиновники", — заявил Миронов.

Закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, был принят в России в ноябре 2017 года. В 2019 году поправки к документу разрешили признавать СМИ-иностранными агентами частных лиц. По состоянию на 17 ноября в перечне таких СМИ 95 изданий и граждан, в том числе — журналистов и правозащитников.

Статус "СМИ — иностранного агента" налагает на СМИ и граждан серьёзные ограничения. Закон раскритикован правозащитниками и международными организациями. Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода обжаловала применение закона в Европейском суде по правам человека.

В обращении в ЕСПЧ корпорация отмечает, что действия российских властей могут нарушать права на свободу выражения мнения и свободу слова.