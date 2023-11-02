Принадлежащая гражданке России юридическая компания открыла больше 900 юридических лиц в Великобритании. С их помощью могли скрываться от санкций российские бизнесмены и чиновники. Об этом говорится в расследовании Би-би-си, британской НКО Finance Uncovered и Сейшельской радиовещательной корпорации.

Зарегистрированная на Сейшелах юридическая компания "Альфа консалтинг" с 2017 года зарегистрировала каждое пятое партнёрство с ограниченной ответственностью в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Её руководитель — россиянка Виктория Вальковская, офисы компании были открыты в Москве и Лондоне. Как минимум часть этих компаний помогала скрывать от британских властей настоящих владельцев активов, говорится в расследовании. Кроме того, "Альфа" оказывала и другие услуги россиянам, опасающимся западных санкций.

Как утверждается в материале, "Альфа консалтинг" помогла компании бывшего владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина создать юридическое лицо на Сейшелах, зарегистрировав её на тёщу россиянина. Она предоставила директора для одной из компаний друга Владимира Путина, бывшего министра связи Леонида Реймана. Предоставленный директор не зарегистрировал Реймана как политически значимое лицо, что могло помочь его компании избежать дополнительных проверок.

Одна из компаний, зарегистрированных "Альфой" для российского владельца, оплатила услуги американского лоббиста для албанского политика Лулзима Баши. Он больше 8 лет возглавляет парламентскую оппозицию в стране, и занимал несколько министерских постов.

В том числе он возглавлял министерство внутренних дел и министерство транспорта. В прошлом году несколько мировых СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве и разведки сообщили, что Баша мог получить финансирование из России на предвыборную кампанию под лозунгом "Сделаем Албанию снова великой" (он это отрицает).

Компанию Вальковской для российских граждан на Сейшелах рекомендует гражданам министерство иностранных дел, убедилось Радио Свобода. В списке адвокатов на сайте МИД отмечается, что у Вальковской есть опыт работы с россиянами и возможность представлять правовую помощь за счёт государства.

В "Альфе" в комментарии журналистам-расследователям сказали, что всегда строго соблюдают законы. В компании заявили, что не действуют в интересах клиентов или посредников, которые, по её мнению, были замешаны в правонарушениях. Связь с бизнесом Пригожина там отрицают. Информацию, позволившую причислить бывшего министра Реймана к списку политически значимых лиц в компании не нашли, говорится в её ответе.