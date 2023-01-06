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Guardian: Роман Абрамович перед войной вывел из-под санкций $4 млрд

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович, предположительно, перед началом войны в Украине вывел большую часть своих активов в офшоры, оформленные на имена его детей. Об этом рассказывается в расследовании британской газеты The Guardian. По утверждению журналистов, в начале февраля 2022 года Абрамович спешно реорганизовал 10 офшорных компаний, переписав их на своих детей. Общая номинальная стоимость компаний - около четырёх миллиардов долларов, хотя реальная стоимость может быть и выше.

Журналисты ссылаются на утечки данных из кипрской компании, обслуживающей офшоры Абрамовича. Согласно этих сведений, реорганизацию офшоров он начал 4 февраля. В конце января страны Евросоюза и США объявили, что в случае вторжения России в Украину на российских олигархов будут наложены санкции. К 24 февраля - дню начала военного вторжения - Абрамович уже был исключён из числа бенефициаров двух офшорных компаний, а бенефициарами остальных восьми стали его дети.

В активы офшорных трастов Абрамовича на Кипре и Джерси входят акции крупных компаний, а также элитная недвижимость и яхты. Детям олигарха теперь принадлежит от 50% до 100% этих активов. Законы Великобритании и ЕС позволяют замораживать активы лиц, попавших под санкции, только в тех случаях, если лицу принадлежит более 50% компании.

  • Роман Абрамович – один из богатейших людей в России, Forbes оценивает его состояние на текущий год в 6900 млн долларов. После начала войны России в Украине Абрамович попал в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
  • У Романа Абрамовича семеро детей. Пять из них совершеннолетние. Самому младшему девять лет.

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