Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч российских военных в Украине

На 11 августа июля известны имена 30 003 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. Подсчёт потерь ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтёров. В список входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить.

Исследователи ведут подсчёт по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в два – два с половиной раза выше. Так, на конец мая этого года подсчёт изданий "Медиазона" и "Медуза" показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предыдущей сводки 28 июля в список добавилось 1351 имя.

Как и в предыдущие недели, отмечен несколько больший, чем раньше, рост числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии.

За последние две недели стало известно о гибели четырёх офицеров в звании от подполковника и выше. Всего в списке погибших высокопоставленных офицеров сейчас 284 человека.