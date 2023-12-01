Журналисты подтвердили гибель более 38 тысяч россиян на войне в Украине

В ходе продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину погибло не менее 38 261 военнослужащего из России. Такую цифру приводят журналисты Русской службы Би-би-си, которые совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров ведут подсчёт потерь на основе открытых источников.

По информации расследователей, за последние две недели с 17 ноября по 1 декабря в список погибших добавилось 1200 имён. Журналисты утверждают, что реальные цифры ещё выше, потому что они не успевают обработать всю поступающую информацию. Рост количества погибших они связывают с активиными боевыми действиями на фронте. Они отмечают, что с начала ноября появилось большое количество некрологов, в которых с местом гибели указан район Авдеевки недалеко от Донецка. Также стала чаще появляться информация о погибших в Херсонской области, где идут бои на островах Днепра и у села Крынки.

Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ. Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны. В них входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить.