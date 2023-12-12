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Еще один год войны. Эфир в 20:30

Об итогах и перспективах украинского 2023-го – Владимир Фесенко и Михаил Самусь

Каким был еще один год войны России против Украины? На что рассчитывают в Киеве в следующем году? Как влияет на ситуацию кризис с выделением западной помощи? Собеседники Виталия Портникова – политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Эфир в 20:30.

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