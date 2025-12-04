Журналисты проекта "Система" стали лауреатами "Редколлегии"

Журналисты расследовательского проекта Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система" стали лауреатами независимой премии "Редколлегия" за октябрь 2025 года. Наградой отмечены Елизавета Сурначёва, Андрей Сошников и Светлана Мартова - авторы опубликованного в октябре расследования "Картель "Мыльные цветы". Как турагентка и парикмахерша из Рязани поставляли иностранцев на войну против Украины – и сами оказались в окопах".

Член жюри Олеся Шмагун назвала текст "яркой зарисовкой нравов современной России, которая четвёртый год ведёт войну силами российских и зарубежных наёмников". "Это хорошо рассказанная, тщательно собранная история, от которой одновременно хочется и смеяться, и хвататься за голову от ужаса. Авторы удерживают нейтральный тон, позволяя героям говорить за себя: их поступки и точно подмеченные детали создают объёмный, честный и пугающий портрет времени", – отметила Шмагун.

"Картель "Мыльные цветы" – это история про нескольких ничем, на первый взгляд, не примечательных жителей Рязани, которые оказались в центре крупнейшей международной сети по вербовке граждан Кубы и Шри-Ланки в российскую армию, на войну против Украины. А потом и сами оказались (обманом) отправлены на эту же войну", – рассказала Сурначёва. Особенное внимание в расследовании уделяется вербовке граждан Кубы - по оценке Госдепартамента США, их было завербовано несколько тысяч.