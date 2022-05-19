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Журналисты рассказали о жизни внучки Владимира Путина между Москвой и Мюнхеном

Расследование указало, что прославленный российский танцор Игорь Зеленский (справа) стал отцом внучки Путина

Внучка президента России Владимира Путина и его дочь Катерина Тихонова жили между Москвой и Мюнхеном. Там жил отец девочки, бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Об этом в совместном расследовании пишут издания "Важные истории" и журнал Der Spiegel.

Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.

Издания не называют имя родившейся в 2017 году девочки, однако утверждают, что ознакомились с её паспортом, из которого следует, что она дочь Зеленского и Тихоновой. Журналистам удалось ознакомиться со списком пассажиров одного из чартерных рейсов из Мюнхена, на котором в Москву прибыли Тихонова, Зеленский, их двухлетняя дочь, учительница по фортепиано и две няни.

После начала войны с Украиной Зеленский перестал работать в баварском балете. Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в разговоре с представившимся министром культуры Украины пранкером в мае сказал, что фактически уволил Зеленского за отказ публично выступить против войны. Редакциям не удалось получить комментарии Тихоновой и её партнёра.

  • Президент России не комментирует свою частную жизнь, Кремль отказывается считать информацию о семье президента общественно важной. Многочисленные расследования указывают, что дочери Путина и другие члены его семьи тесно связаны с крупным российским бизнесом, государственными расходами и миллиардными состояниями.
  • 52-летний Зеленский – выпускник Тбилисского хореографического училища и Ленинградского училища им. Вагановой, он был солистом Мариинского театра, премьером "Нью-Йорк сити балета", главным приглашённым солистом "Ла Скала" и Лондонского королевского балета, танцевал в других ведущих балетах мира. До работы в Мюнхене он был художественным руководителем престижного Новосибирского театра оперы и балета.

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