"Другого пути у Путина нет". Слухи в соцсетях об осенней мобилизации

В соцсетях ходят упорные слухи, что после осенних выборов в России может начаться вторая волна мобилизации.

Блогеры публикуют приказ, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, согласно которому частичная мобилизация может начаться уже 11 сентября. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот документ "фейком, вброшенным специально в соцсети", и заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет.

Николай Подосокорский

Необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так что те, кто пишет, что новая волна мобилизации начнется именно сегодня, распространяют фейки! А что будет решено на завтра или послезавтра - объявят дополнительно.

О том, что приказ Шойгу - поддельный, пишет и команда независимых расследователей CIT.

Между тем СМИ и блогеры находят и другие приметы того, что власти могут готовиться к мобилизации.

Иван Жданов

Десять признаков того, что скоро будет новая волна мобилизации

Скоро осень. И если вы или ваши знакомые вдруг проспали всё лето, то могли пропустить, что Путин продолжает готовиться к новой мобилизации. Собрал для вас 10 признаков этого:

1. Новые штрафы: 30 тыс рублей за неявку в военкомат, 0.5 млн рублей штраф на организации за неоповещение сотрудников и многие другие.

2. Электронные повестки, реестр призывников, форма повесток, новые законы для срочников. Большая часть законов распространяется на мобилизованных.

3. Поражение в правах за неявку в военкомат: лишение прав, запрет сделок с недвижимостью, на регистрацию транспорта, на регистрацию ИП, невыдача кредитов и другие.

4. Осенью в трех чтениях примут уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. От правительства уже добро на это.

5. Сотрудникам некоторых организаций (типа «жилищник») начали продлевать брони.

6. Рассылка повесток для уточнения данных; таких случаев много.

7. В некоторых муниципалитетах создают мобилизационные управления.

8. Старый указ о мобилизации никто не отменял.

9. Расчет на добровольцев у Путина не оправдался; по оценкам экспертов, удалось ему набрать только 30-50 тыс человек. Критично мало. Им нужна ротация.

10. Загадочные чиновничьи высказывания типа «осенью будет много чего интересного».

Назовите ещё признаки, я наверняка что-то пропустил.

Кто говорит, что мобилизации не будет – лжец. Риски сильно возрастут к осени. Можно игнорировать факты и закрывать глаза. Но реальность от этого не изменится, и к этому нужно готовиться.

Сразу в нескольких регионах, в том числе в Москве, сейчас открыты вакансии "специалистов по мобилизационной подготовке".

Многие россияне, мобилизованные прошлой осенью, требуют положенных им по правилам отпусков, но не получают их, поскольку их некем заменить на фронте.

О необходимости мобилизации давно пишут и провоенные каналы, и на фоне успехов украинского контрнаступления такие посты появляются в них все чаще.

Александр Дугин

Пока мы держались героически. Но ведь цель-то не просто отразить наступление, не пустив врага дальше. Цель была его унитожить и двинуть войска на Запад. И цель не изменилась и не изменится. Отсутствие оголтелой критики нашего военного коммандования пошло на пользу войне в целом и состоянию общества. Но понимают ли военные власти насколько волатильной является такая ситуация? Серия побед, успехов, а лучше наступательных действий России, народу, армии, обществу сейчас просто необходимы. Ярких и убедительных. Это sine qua non не только в войне, но и в политике. Срыв "Вагнера" отчасти мотивировался именно тем, что в огненной буре и океане смертей многие вещи выглядят так остро, что вынести их невозможно. И в этом смысле ничего не изменилось: народ/фронт пока никаких основательных посланий о том, что работа над ошибками сделана, от военного руководства не получил.

И с мобилизацией мы колеблемся (во время войны колебания смерти подобны, они обескровливают, подрывают веру и решимость).

Образ будущего

Разговоры о том, сколько численности личного состава на СВО было бы достаточно, приводят к одному выводу: достаточно не будет ни 280 тысяч, ни 400 тысяч. Чем больше, тем лучше. Потому что чем больше, тем крепче запас прочности, чаще ротация и меньше шансов на прорыв врага. И увеличивать группировку будут планово на максимум возможного в рамках осеннего призыва.

Пропаганда будет выстраиваться без надрыва и официальных заявлений.

Кремль не будет сообщать о мобилизации громогласно, а распространит тезисы через третью сторону. Такой третьей стороной может стать тандем Собчак-Венедиктов - или каждый по отдельности - их поддержит авторитетный военный блогер типа Сладкова. Дмитрий Песков отправит всех по вопросам частичной мобилизации к Минобороны. Пресс-служба МО ответит, что мобилизация не заканчивалась, так как Президент указ не отменял. Блогеры, близкие к МО, расскажут детали и численность отправленных повесток и добавят, что только часть от граждан, получивших «приглашение» , поедут в зону СВО. Законы мягкой мобилизационной силы уже приняты Госдумой, реализации этого плана ничто не помешает.

РИА КАТЮША

Да, частичная мобилизация, возможно и за счет новых граждан из Средней Азии, будет. Ее не может не быть, если мы намерены минимум удержать фронт, так как мы несем потери. Пусть и не такие, как та сторона, но и не малые – бои уровня Курской Дуги, с применением тысяч снарядов ежедневно без потерь не бывают.

Киев тоже несет потери, но восполняет их сразу же – ролики о том, как отлавливают "водителей Леопардов" заполонили сеть. А значит, мяса для наступления хватит. И для весеннего тоже.

Если мы хотим даже не прорвать фронт, а его удержать, то придется, как минимум, пополнить состав до уровня апреля месяца по всей линии фронта. Это очень минимум. Сейчас оборону держат наши лучшие части. Замена их на "мобиков" связана с большими рисками и нужны будут полноценные вторая и третья линии обороны и резерв, который может быстро заткнуть возможный вражеский прорыв.

Так что да – в каком-то виде мобилизация будет и хорошо, если осенью, дабы весной люди уже имели представление о службе, а не шли от прилавка и станка в бой.

Опросы свидетельствуют о росте тревожности у россиян.

Другие провластные комментаторы напоминают, что на носу - не только осенние, но и весенние выборы.

Алексей Нарышкин

Помилуйте. Кто же будет мобилизацию объявлять перед президентскими?

Региональные администрации обязаны не только выполнять план по призыву, но и привлекать добровольцев, и это снижает необходимость новой мобилизации, пишет канал НЕЗЫГАРЬ:

1 октября стартует осенний призыв: с учетом расширения возрастных рамок призывного возраста с 18 до 30 лет база потенциальных призывников будет увеличена и акцент сделают на работе с ней. Тем более, что как показывает практика значительная доля призывников может, спустя несколько месяцев, заключать контракты и принимать активное участие в СВО. Однако это не означает, что работа региональных администраций по поиску добровольцев будет сворачиваться. Источники указывают, что она уже стала регулярной и от региональных властей требуются меры по эффективному выполнению поставленных планов. Весь ритм работы настроен исходя из постоянных задач, соответственно, вопрос повышения эффективности работы по поиску добровольцев по-прежнему актуален. Многие региональные администрации, по информации источников, жалуются на дефицит средств и ограниченный набор мер стимуляционного характера. Сейчас этот вопрос является одним из приоритетных для губернаторов, особенно тех регионов, которые не выполнили план.

Тем не менее, общая диспозиция делает маловероятным новые волны мобилизации в ближайшие месяцы: скорее, речь уже идет о сформированных алгоритмах и принципах работы региональных администраций с добровольцами на постоянной основе, тем более, что социология показывает, что сегмент потенциально рассматривающих для себя службу по контракту достаточно значителен и, по оценкам социологов, в масштабах страны характеризуется цифрой в несколько миллионов человек.

До конца года число контрактников, набранных за год, планируется довести до 420 тысяч человек, заявил депутат Андрей Гурулев.

Российские власти уже задействуют все возможные меры, чтобы заполучить на фронт новых солдат. Региональные издания сообщают об активной вербовке мигрантов.

Новым указом вводится военный учет для заключенных, при этом отменяется амнистию после участия в боевых действиях.

Указ Путина о частичной мобилизации все еще действует, так что она будет продолжаться в "ползучей" форме, уверен издатель "Медиазоны" Сергей Смирнов:

С точки зрения логики новая волна мобилизации неизбежна. И новые силы нужны на фронте и ротация. Мало того, государство совершенно точно готовится к мобилизации: столько законов приняли.

Но логика не всегда работает, если есть и политические соображения. Кажется для Путина первая мобилизация была крайне болезненной и, очевидно, он поставил задачу избегать такого впредь.

Отсюда постоянные цифры набранных контрактников, охота на мигрантов с российским гражданством и прочее.

Разговоры о том, что мобилизация невыгодна для Путина, выгодны прежде всего Кремлю, считает политолог Иван Преображенский:

Кремль старается всех убедить, что он отложил из-за президентских выборов марта 2024 года решение о новой волне мобилизации, поскольку опасается повторения падения рейтинга Путина. Между тем почти все законы под массовый призыв были приняты еще летом, осенью депутаты рассмотрят последний — о лишении свободы за уклонение от службы по мобилизации.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что они написаны «под большую войну», и ею, по его словам, «уже попахивает».

Мрачный прогноз дает и Леонид Волков:

Позволю себе прогноз: новая массовая волна мобилизации в России не позднее 31 октября.

Почему? Вот несколько ключевых факторов.

Разумеется, главное — это исчерпание ресурсов ВС РФ. Стон на болотах в z-каналах все громче, буквально "некем фронт держать".

Но ведь прежде это не было поводом для мобилизации? Не было, потому что первая волна год назад обернулась политическим провалом, падением рейтингов, недовольством общества. И было принято решение: обойтись без второй волны. Но это решение Путину придется пересмотреть.

Как пытались "обходиться без второй волны"?

1) Зеки. Они тупо закончились. Пригожин перевел десятки тысяч зеков на пушечное мясо, больше дураков нет.

2) Добровольцы. Их нет и не было. Вообще. Никаких.

Несмотря на все попытки и кампанейщину.

3) Мигранты. Устраивали облавы, принимали разные страшные законы. Но люди умнее, предпочитают уезжать, но не идти умирать.

4) Принудиловка. Создание ЧВК при госкорпорациях, разнарядки по структурам типа Роскосмоса и Ростеха. Достигли предела, работать будет некому.

Несмотря на всю безудержную пропаганду, Путину не удалось сделать войну "народной". Никакого порыва, никаких очередей в военкоматы. Когда в Кремле говорят про "добровольцев", в это число включают и зеков, и мигрантов, и тех, кого забрили силой — но все равно недобор.

Поэтому при всех политических издержках (а они огромны), без второй волны Кремль не обойдется. Госдума приняла драконовские законы, направленные на то, чтобы никто больше не смог убежать через Верхний Ларс, в этом плане все у них готово. Но почему до конца октября?

Тут два ключевых фактора.

1) Мобилизованных надо обучить, вооружить, подготовить. А в это время кто-то должен фронт держать. В прошлом году как раз эту задачу решил для Путина Пригожин — пока мобилизованные были в учебках, зеки умирали под Бахмутом. Но этой опции больше нет.

2) Ну и конечно, фактор "выборов" в марте 2024 года. Кремль уже знает, что недовольство будет значительным. Прямо под выборы нельзя, надо успеть, чтобы забылось; успеть чем-то смягчить. Значит — сроки вообще поджимают. Сентябрь, край октябрь.

Резюме: полномасштабная мобилизация — совсем скоро. Не потому что "тетя двоюродной сестры работает в военкомате, и она слила точный инсайд" — а потому что просто другого пути у Путина нет. Ему нужно напиться свежей крови, побольше и поскорее.

Берегите себя.