Журналисты установили имена более 33 тысяч погибших российских солдат

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине на фронте погибли более 33 тысяч российских военных, из них около четырёх тысяч – мобилизованные. Их личности установили журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" совместно с командой волонтёров.

С начала в июле 2023 года украинского наступления погибли примерно две с половиной тысячи российских военных, из которых более 200 офицеров, включая двух генералов и 11 полковников.

Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы войны.

При этом каждый третий погибший в ходе отражения наступления ВСУ был мобилизованным. Всего с февраля прошлого года на войне погибли около четырёх тысяч мобилизованных, имена которых журналистам удалось верифицировать по открытым источникам.

Самые большие потери расследователи зафиксировали среди завербованных на войну против Украины российских заключенных. Журналисты смогли установить имена более шести тысяч осуждённых, погибших на фронте по состоянию на 29 сентября. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Российская сторона не публикует данные о погибших. Последний раз Минобороны отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу заявил, что погибли примерно шесть тысяч военнослужащих.

Расследователи устанавливают имена погибших на основании открытых данных и считают, что реальное число потерь может быть намного больше.

Украина, как и Россия, данные о потерях своих военнослужащих не раскрывает. В условиях боевых действий воюющие стороны могут уменьшать свои потери и преувеличивать потери противника.