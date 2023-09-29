На войне с Украиной погиб участник неонацистской группировки с Урала

На войне против Украины погиб 38-летний Егор Дровников, участник екатеринбургской преступной группировки неонацистов Василия Федоровича. На счету банды 14 убийств, несколько тяжких преступлений, разбой и грабежи.

Как сообщает екатеринбургское издание E1, в зону боевых действий Дровников отправился из колонии строгого режима. Там он должен был провести почти 22 года. В официальном некрологе о прошлом Дровникова упоминать не стали.

Администрация города Каменск-Уральский, откуда Дровников родом, сообщила, что заключённый завербовался в ЧВК "Вагнер". В июле он заключил новый контракт – с Минобороны России – и продолжил службу в штурмовом подразделении мотострелковой роты.

У Дровникова есть награды два креста ЧВК, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

По данным следствия, банда Федоровича, в которой состоял Дровников, совершала тяжкие преступления на территориях Екатеринбурга, Свердловской и Курганской областей с декабря 2006-го по июнь 2012 года.

В группировке состояли 11 человек. Они утверждали, что вели "зачистку" городов от заключённых, наркоторговцев и трудовых мигрантов. Основная часть преступлений была совершена, чтобы доказать право войти в группировку.

Василий Федорович был известен как автор блога в "Живом журнале". Летом 2016 года Свердловский областной суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Больше новостей Радио Свобода: