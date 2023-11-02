Журналисты узнали псевдоним Николая Патрушева в базе ФНС

Журналистам удалось выяснить псевдоним главы Совета безопасности Николая Патрушева, который используют для обозначения секретного чиновника после того, как его фамилию удалили из государственных баз. Об этом говорится в расследовании изданий "Можем объяснить" и Новой газеты Европа".

Среди политических семей, близких к Владимиру Путину, семья главы Совета безопасности, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева остается одной из самых влиятельных на протяжении уже 25 лет, отмечается в расследовании, где говорится о том, как государство защищает секреты семьи Патрушевых, помогая ей скрывать активы и уходить от западных санкций.

В базе Федеральной налоговой службы Николай Патрушев скрыт под именем — Луков Евгений Фёдорович. Дата его рождения, номера паспорта и ИНН полностью совпадают с данными секретаря Совета безопасности России. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — один на всю жизнь, не меняется даже в случае полной смены прочих персональных данных, отмечают журналисты.

При этом в последних утечках из ФНС нет имени не только Николая Патрушева, но и его старшего сына — министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, отмечают авторы расследования.

Согласно официальным декларациям, Дмитрий Патрушев является одним из самых богатых членов российского правительства. В 2021 году его доход составил 121 миллион рублей.

В 2018 году его доход и вовсе достигал 184 миллионов. Треть от этой суммы, 41 млн рублей, Дмитрий Патрушев заработал в государственном "Россельхозбанке", где он в тот момент занимал должность председателя правления.

Младший сын главы Совета безопасности России Андрей Патрушев в 2006 году в 24 года был назначен советником руководителя нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина. После начала войны России против Украины Патрушев-младший, как и его отец попал под санкции США.

Журналист Андрей Захаров утверждает, что в базе данных ФНС Андрея Патрушева переименовали в Алексея Голубева.

Росреестр удалил данные и о квартирах семьи Патрушевых. Одна из них, как выяснили журналисты, находится в доме Управления делами президента на Рочдельской улице в Москве. Эту квартиру Николай Патрушев получил совершенно бесплатно ещё в 2004 году. Квадратный метр в этом доме оценивается в среднем в 500 тысяч рублей, а значит, жилье Патрушевых может стоить более 128 миллионов рублей. Сейчас, по данным журналистов, там живёт Андрей Патрушев.

Утекшие базы Росреестра свидетельствуют, что Патрушев-младший также проживал в 218-метровой квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Квартирами в этом доме владели жена главы Чечни Медни Кадырова, дочь министра обороны Юлия Шойгу. И квартира Шойгу, и жилье Кадыровых спокойно находятся онлайн-сервисом Росреестра. А вот квартира Патрушева под номером 49 — отсутствует, отмечается в расследовании. Квартиры похожей площади продаются в этом ЖК за 145 млн рублей.

В расследовании "Можем объяснить" и "Новой газеты Европа" также говорится о племяннике главы Совбеза России – Владимире Патрушеве. Ранее он был судим по статье о воспрепятствовании работе журналистов. Сегодня Владимир Патрушев возглавляет госкомпанию, производящую мины и торпеды. Но его фамилия удалена с сайта предприятия, что позволило ему избежать санкций.

О том, что в Федеральной налоговой службе есть база высокопоставленных россиян и их родственников, чьи имена скрывают, стало известно в 2019 году. Тогда хакеры взломали сайт IT-подрядчика российских властей, разработавшего программу "Налог-3", с помощью которой можно убрать из информационной системы налоговой службы сведения о людях, находящихся под государственной охраной или защитой.