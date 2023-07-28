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Лицом к событию

Абсурд крепчает

Shaman и Евгений Пригожин, коллаж

Пригожин, положивший десяток русских летчиков, разгуливает по Питеру, Гиркин, жестко осуждавший Пригожина, садится в тюрьму, Shaman, икона патриотической России, выдержан в стилистике гитлеровской Германии, ну и не говоря о Путине, ради которого весь африканский форум сдает тесты ПЦР, в то время как в десятках стран мира коронавирус больше не фисируют, а сам он, едва выйдя с подобных мероприятий, несется целоваться на улице с людьми, возможно отягощенных букетом еще и похлеще заболеваний. Сам по себе абсурд в России можно. Но говорить о нем, и тем более писать, нельзя. Тем не менее, у нас в гостях писатель книжки про абсурд Артур Соломонов, артист Анатолий Белый, правозащитник Ольга Романова и журналист Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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