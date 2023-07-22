Крымский мост взорван. Российские войска каждую ночь обстреливают Одессу и другие города Украины. Москва вышла из зерновой сделки и пригрозила войной на Черном море. Что скажет Реджеп Эрдоган?

Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего участника боевых действий в Донбассе и экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина). Как далеко зайдет Путин в устранении своих оппонентов из числа сторонников войны в Украине?

Команда Навального атакует члена движения Putin Team, олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. ФБК выпустила расследование, где утверждается, что прославленная спортсменка и сторонница Путина купила на Тенерифе две виллы общей стоимостью более два миллиона евро. Как дорого обходится атлетам прощание в Россией?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Иваном Преображенским, украинским военным экспертом Александром Коваленко и заместителем генерального директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Ильей Шумановым.

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