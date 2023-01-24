Зоя Светова выиграла в ЕСПЧ иск против российских властей

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить правозащитнице и журналистке Зое Световой компенсацию из-за обыска, проведённого у неё в 2017 году, по делу ЮКОСа. На решение ЕСПЧ обратил внимание телканал "Дождь".
Суд в Страсбурге постановил, что при обыске в отношении Световой и её семьи были нарушены статьи об уважении частной жизни и о праве на эффективную защиту. Отдельно в отношении правозащитницы также была нарушена статья о свободе выражения мнения.
Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить 10 тысяч евро компенсации Световой, семь тысяч евро её дочери Анне и по четыре тысячи евро трём её сыновьям — журналистам Филиппу, Тимофею и Тихону Дзядко.
Обыск в доме Зои Световой произошёл 28 февраля 2017 года. Он длился более 10 часов. Сотрудники правоохранительных органов пришли к ней рамках дела ЮКОСа, которое было возбуждено ещё в 2003 году. Светова связывала обыск со своей правозащитной деятельностью и называла его актом устрашения.
- Россия не будет выплачивать компенсацию. Страна была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.
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