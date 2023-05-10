Зрителей выгнали с чемпионата мира по дзюдо из-за георгиевской ленты

Международная федерация дзюдо заявила 10 мая, что удалила троих зрителей с чемпионата мира по дзюдо в Дохе после их отказа снять с одежды георгиевскую ленточку. В ряде европейских стран она запрещена. Украина считает её символом агрессии.

В конце международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским дзюдоистам участвовать в чемпионатах в нейтральном статусе. На первенство в Катаре допущены 17 индивидуальных российских и белорусских атлетов. По данным украинских СМИ, по меньшей мере семь дзюдоистов из списка представляют армейский клуб ЦСКА, а некоторые являются военнослужащими российской армии.

В ответ на решение международной федерации сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать соревнования.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, при условии, если они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран.

Международные федерации по различным видам спорта автономны в принятии решений о том, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям или нет. В частности, запрет продолжает действовать практически во всех командных видах спорта.

Георгиевская лента как символ победы в Великой Отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Оранжево-чёрную ленту также широко использовали как свой символ сепаратисты Донбасса.

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