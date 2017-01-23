Елена Мизулина заявила о выходе из "Справедливой России"

Член Совета Федерации Елена Мизулина выйдет из партии "Справедливая Россия". О своем решении она написала в Твиттере.

По сообщению пресс-службы Мизулиной, соответствующее заявление в региональное отделение политической партии “Справедливая Россия” в Омской области было направлено в понедельник. Причины выхода не указаны.

Работая в парламенте, Мизулина стала инициатором и соавтором нескольких законопроектов, вызвавших большой общественный резонанс. В частности, закона о защите детей от информации и о создании системы "черных списков" сайтов, внесла законопроект о запрете бэби-боксов, высказывалась за запрет абортов в России и за ограничение "гей-пропаганды". Летом прошлого года она внесла в Госдуму поправки о переводе побоев в отношении близких в разряд административных правонарушений. Сейчас этот законопроект рассматривают депутаты.

Елена Мизулина состояла в партии "Справедливая Россия" с 2007 года. В 2015 году глава Омской области Виктор Назаров предложил её кандидатуру в Совет Федерации.