На полминуты ближе к концу света. Толстой и Борода

Все, что нужно знать рано утром 27 января
Доброе утро!
До конца света остается две с половиной минуты.
Совет директоров журнала The Bulletin of Atomic Scientists перевел “Часы Судного дня” на 30 секунд вперед из-за “безрассудных” заявлений Дональда Трампа об увеличении ядерных арсеналов. Часы существуют с 1947 года, и лишь однажды они были на полминуты ближе к концу света – в 1953 году, когда СССР и США провели испытания водородной бомбы.
И если уж мы о Трампе, то:
В стране, главы которой следует остерегаться, жизнь бурлит. Ширятся инновации:
Встает на прочные рельсы законодательная деятельность. Спикер Госдумы Володин пообещал оформить в виде законопроектов просьбу патриарха Кирилла “решить проблему абортов” и прекратить "практику ростовщичества" в России. Сегодня, как ожидается, Госдума в третьем чтении декриминализует побои в семье.
Крепнет публичная сфера. Глава ФБК Алексей Навальный и дизайнер Артемий Лебедев провели дебаты на “Дожде”. Пишут, что победил в итоге издатель “Ведомостей” Демьян Кудрявцев.
Продолжаются аресты по делу о госизмене в ФСБ – в частности, арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности этого ведомства. Все об этом деле – здесь.
Второй судья Конституционного суда РФ выступил с особым мнением по решению не исполнять постановление ЕСПЧ о компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Читайте комментарий бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина.
Продолжается битва за Исаакиевский собор в Петербурге: представитель местной епархии РПЦ посоветовал директору Эрмитажа не лезть не в свое дело и попенял ему за богомерзкую выставку Яна Фабра. Депутат ЗаКСа Борис Вишневский подал иск против администрации СПб с требованием признать незаконной передачу Исаакия РПЦ.
Сегодня – международный день памяти жертв Холокоста. Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой примирился с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой. Толстой заверил Бороду, что когда он говорил о людях, “выскочивших из-за черты оседлости с наганом в руках в 1917 году”, он не имел в виду национальности. Россия меж тем вышла в лидеры по числу репатриантов в Израиль. На втором месте – Украина.
Там главной новостью стало то, что отец “первого межфракционного ребенка”, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. Ранее ключевым свидетелем по этому делу считался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Закончим новостями культуры в количестве двух: Уралвагонзавод издал книгу для детей дошкольного возраста “Приключения маленького танка”, а президент русского ПЕН-центра Евгений Попов сказал, что “съездил бы по физиономии” нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, если бы она была мужчиной, но “дама есть дама”.
Первая из трех ссылок непосредственно связана с еще одной культурной новостью Петербурга – попыткой выселить Европейский университет из арендуемого им бывшего дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице:
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок