На полминуты ближе к концу света. Толстой и Борода

Доброе утро!

До конца света остается две с половиной минуты.

Совет директоров журнала The Bulletin of Atomic Scientists перевел “Часы Судного дня” на 30 секунд вперед из-за “безрассудных” заявлений Дональда Трампа об увеличении ядерных арсеналов. Часы существуют с 1947 года, и лишь однажды они были на полминуты ближе к концу света – в 1953 году, когда СССР и США провели испытания водородной бомбы.

И если уж мы о Трампе, то:

Теория о том, кто оплатит строительство стены на границе с Мексикой, слегка изменилась после отказа Мексики оплачивать ее строительство и отмены встречи между Дональдом Трампом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. По новой версии, возведение стены будет финансироваться за счет 20% налога на ввоз товаров из Мексики.

Главный советник Дональда Трампа Стивен Бэннон сказал в интервью New York Times, что американским медиа “следовало бы устыдиться и помалкивать” – потому что они не знают страны и так и не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом.

The Washington Post – вместо того, чтобы помалкивать – сообщает о неожиданных и беспрецедентных по масштабу отставках в Госдепартаменте.

Но международные контакты начинаются. Путин собирается звонить Трампу уже на этих выходных, сегодня с Трампом встретится в Вашингтоне премьер Великобритании Тереза Мэй. Вчера она выступила на заседании Республиканской партии США и посоветовала им “сотрудничать с Путиным”, но при этом остерегаться.





В стране, главы которой следует остерегаться, жизнь бурлит. Ширятся инновации:

Начаты летные испытания истребителя МиГ-35. Путин наблюдал за ними “по видеосвязи”.

Советник Путина по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России – это ограничение Интернета, как в Китае. В Госдуме, правда, с этим заявлением не согласились.

Саратовский губернатор опять предложил выпускать айфоны – теперь радиоприборному заводу. В прошлом году он призывал к тому же завод, где производят холодильники “Саратов”.

Встает на прочные рельсы законодательная деятельность. Спикер Госдумы Володин пообещал оформить в виде законопроектов просьбу патриарха Кирилла “решить проблему абортов” и прекратить "практику ростовщичества" в России. Сегодня, как ожидается, Госдума в третьем чтении декриминализует побои в семье.

Крепнет публичная сфера. Глава ФБК Алексей Навальный и дизайнер Артемий Лебедев провели дебаты на “Дожде”. Пишут, что победил в итоге издатель “Ведомостей” Демьян Кудрявцев.

Продолжаются аресты по делу о госизмене в ФСБ – в частности, арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности этого ведомства. Все об этом деле – здесь.

Второй судья Конституционного суда РФ выступил с особым мнением по решению не исполнять постановление ЕСПЧ о компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Читайте комментарий бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина.

Продолжается битва за Исаакиевский собор в Петербурге: представитель местной епархии РПЦ посоветовал директору Эрмитажа не лезть не в свое дело и попенял ему за богомерзкую выставку Яна Фабра. Депутат ЗаКСа Борис Вишневский подал иск против администрации СПб с требованием признать незаконной передачу Исаакия РПЦ.

Сегодня – международный день памяти жертв Холокоста. Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой примирился с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой. Толстой заверил Бороду, что когда он говорил о людях, “выскочивших из-за черты оседлости с наганом в руках в 1917 году”, он не имел в виду национальности. Россия меж тем вышла в лидеры по числу репатриантов в Израиль. На втором месте – Украина.

Там главной новостью стало то, что отец “первого межфракционного ребенка”, бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. Ранее ключевым свидетелем по этому делу считался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Закончим новостями культуры в количестве двух: Уралвагонзавод издал книгу для детей дошкольного возраста “Приключения маленького танка”, а президент русского ПЕН-центра Евгений Попов сказал, что “съездил бы по физиономии” нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, если бы она была мужчиной, но “дама есть дама”.

Первая из трех ссылок непосредственно связана с еще одной культурной новостью Петербурга – попыткой выселить Европейский университет из арендуемого им бывшего дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице:

Интервью с научным редактором выходящей в издательстве ЕУ серии Avant-Garde Андреем Россомахиным. Он утверждает, что количество людей, умеющих читать, стремительно сокращается.

Как раз о разучившихся читать: статья Александры Архиповой и Анны Кирзюк о русском фольклоре, сложившемся вокруг Дональда Трампа. “Трамп звонит Порошенко:

– Петр, как дела?

– Отмечаем крещение Господне!

– О, ноу, ноу, это уже чересчур, обычная инаугурация”.

– Петр, как дела? – Отмечаем крещение Господне! – О, ноу, ноу, это уже чересчур, обычная инаугурация”. О разбуженных декабристами сразу две ссылки. Здесь Светлана Волошина рассказывает об отношениях Александра Герцена и его жены Натали, а здесь читайте рецензию на ее биографию Николая Огарева, первого русского феминиста, кстати.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок