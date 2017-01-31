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7:40

Стремительное увольнение Салли Йейтс и личная жизнь царя-страстотерпца

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Все, что нужно знать рано утром 31 января

Доброе утро!

Начнем его с урока истории. Доктор Сюсс писал не только книжки, по которым мы учим детей английскому, – в начале 1940-х он создавал карикатуры. Например, такую:

(… и сожрал Волк детей и выплюнул их косточки. Но это были иностранные дети, так что ничего страшного.)

Любителям серьезных уроков истории рекомендуем вот это видео – и особенно комментарии под ним. Урок окончен.

В Америке продолжается сопротивление указу президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.

  • В поддержку гражданского протеста выступил экс-президент США Барак Обама – это было его первое официальное заявление после истечения полномочий. Он также назвал ложью попытки нынешней администрации оправдать введение запрета ссылками на практику прежней администрации (здесь подробно объясняются все различия, англ.).
  • Исполнявшая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс распорядилась, чтобы адвокаты министерства юстиции не защищали в судах указ Трампа, поскольку она не убеждена в его законности. Через несколько часов Йейтс уволили – на ее место назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте. Кандидатура Дональда Трампа на пост генпрокурора пока не утверждена Конгрессом.
  • Ранее генпрокурор штата Вашингтон объявил, что подает иск в федеральный суд с требованием признать указ Трампа антиконституционным.
  • В Госдепартаменте США циркулирует “меморандум несогласных” с указом. Он собрал уже более ста подписей. Новый глава Госдепа Рекс Тиллерсон может быть утвержден уже завтра.
  • В печати появляется все больше историй пострадавших от запретов – вот, например, шесть историй про ученых.
  • Парламент Ирака запретил въезд в страну американцам – детали неизвестны.
  • Усложнится процедура выдачи американских виз гражданам России.

Канада. Обвинения по делу о стрельбе в мечети Квебека предъявлены 27-летнему студенту Александру Биссоннету. Он придерживается крайне правых взглядов, очень любит главу Французского национального фронта Марин Ле Пен и выступает против феминизма. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще пятеро тяжело ранены.

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Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию в связи с обострением ситуации под Донецком. Авдеевка, возле которой вторые сутки не прекращаются бои, осталась без воды, света и тепла.

И наконец о России. Сначала российско-заграничные новости:

  • “Дойче Банк” заплатит штрафы общей суммой 630 млн. долларов департаменту финансовых услуг Нью-Йорка и управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Причина: службы внутреннего контроля банка не отследили схемы нелегального вывода из России десяти миллиардов долларов.
  • МИД Польши подозревает хакеров из предположительно российской группировки АРТ28, также известной как Fancy Bear, в попытке взломать компьютеры сотрудников ведомства. Хороший материал про хакеров читайте тут.
  • Европейский суд по правам человека присудил двум обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова по 6,5 тысяч евро – за нарушение их прав при содержании в СИЗО, этапировании и пр.

Теперь новость как будто бы российская: “Новая Газета” опубликовала длинное расследование о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Его как будто бы готовили братья Ямадаевы. Не те, которых убили в Москве и в Дубае в 2008 и 2009 годах, а двое других, Иса и Бадруди.

И чисто российские новости, дистиллированные:

  • Суд по делу Кировлеса вынес решение о принудительном приводе обвиняемых Навального и Офицерова. Пресс-секретарь Навального говорит, что таким образом готовится смена меры пресечения. Навальный не явился в суд, потому что туда не явились его адвокаты. Офицеров госпитализирован в Москве. Следующее заседание – завтра.
  • Петербургские специалисты по библиотечному делу выступают против объединения РНБ и РГБ (Публички и Ленинки). Обратились к Путину.
  • Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился в Следственный комитет. Чтобы тот проверил, нет ли в словах Петра Толстого о людях, “выскочивших с наганом из-за черты оседлости”, возбуждения ненависти. Обвиняют же в экстремизме бывшего замполпреда президента РФ на Дальнем Востоке Виталия Гулия за книгу о евреях-чиновниках (заявление подавал сенатор Франц Клинцевич).
  • Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась сразу в генпрокуратуру и минкульт: чтобы те пресекли, наконец, глумление режиссера Алексея Учителя над царем-страстотерпцем Николаем II. Глумление состоит в том, что Учитель завершает работу над фильмом о романе будущего государя с балериной Кшесинской.
  • Площадь в Москве назовут именем Фиделя Кастро.

В трех ссылках давайте от всего этого отвлечемся:

  • Исполняется 10 лет со дня смерти поэта и музыканта Илью Кормильцева. Александр Кушнир вспоминает Кормильцева и публикует разговор с ним, состоявшийся 20 лет назад (участвует также Олег Сакмаров).
  • Здесь – письма Корнея Чуковского и Лидии Гинзбург ташкентскому литературоведу, исследователю Чехова Исааку Гурвичу. Нельзя пропустить, если вы любите хоть кого-то из этих троих.
  • И про Америку. Сегодня в “Азбуке” выходит книга Трумена Капоте “Призраки в солнечном свете”. Документальная проза. Читайте отрывки.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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