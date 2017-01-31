Стремительное увольнение Салли Йейтс и личная жизнь царя-страстотерпца

Доброе утро!

Начнем его с урока истории. Доктор Сюсс писал не только книжки, по которым мы учим детей английскому, – в начале 1940-х он создавал карикатуры. Например, такую:

(… и сожрал Волк детей и выплюнул их косточки. Но это были иностранные дети, так что ничего страшного.)

Любителям серьезных уроков истории рекомендуем вот это видео – и особенно комментарии под ним. Урок окончен.

В Америке продолжается сопротивление указу президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.

В поддержку гражданского протеста выступил экс-президент США Барак Обама – это было его первое официальное заявление после истечения полномочий. Он также назвал ложью попытки нынешней администрации оправдать введение запрета ссылками на практику прежней администрации (здесь подробно объясняются все различия, англ.).

Исполнявшая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс распорядилась, чтобы адвокаты министерства юстиции не защищали в судах указ Трампа, поскольку она не убеждена в его законности. Через несколько часов Йейтс уволили – на ее место назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте. Кандидатура Дональда Трампа на пост генпрокурора пока не утверждена Конгрессом.

Ранее генпрокурор штата Вашингтон объявил, что подает иск в федеральный суд с требованием признать указ Трампа антиконституционным.

В Госдепартаменте США циркулирует “меморандум несогласных” с указом. Он собрал уже более ста подписей. Новый глава Госдепа Рекс Тиллерсон может быть утвержден уже завтра.

В печати появляется все больше историй пострадавших от запретов – вот, например, шесть историй про ученых.

Парламент Ирака запретил въезд в страну американцам – детали неизвестны.

Усложнится процедура выдачи американских виз гражданам России.

Канада. Обвинения по делу о стрельбе в мечети Квебека предъявлены 27-летнему студенту Александру Биссоннету. Он придерживается крайне правых взглядов, очень любит главу Французского национального фронта Марин Ле Пен и выступает против феминизма. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще пятеро тяжело ранены.





Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию в связи с обострением ситуации под Донецком. Авдеевка, возле которой вторые сутки не прекращаются бои, осталась без воды, света и тепла.

И наконец о России. Сначала российско-заграничные новости:

“Дойче Банк” заплатит штрафы общей суммой 630 млн. долларов департаменту финансовых услуг Нью-Йорка и управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Причина: службы внутреннего контроля банка не отследили схемы нелегального вывода из России десяти миллиардов долларов.

МИД Польши подозревает хакеров из предположительно российской группировки АРТ28, также известной как Fancy Bear, в попытке взломать компьютеры сотрудников ведомства. Хороший материал про хакеров читайте тут.

Европейский суд по правам человека присудил двум обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова по 6,5 тысяч евро – за нарушение их прав при содержании в СИЗО, этапировании и пр.

Теперь новость как будто бы российская: “Новая Газета” опубликовала длинное расследование о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Его как будто бы готовили братья Ямадаевы. Не те, которых убили в Москве и в Дубае в 2008 и 2009 годах, а двое других, Иса и Бадруди.

И чисто российские новости, дистиллированные:

Суд по делу Кировлеса вынес решение о принудительном приводе обвиняемых Навального и Офицерова. Пресс-секретарь Навального говорит, что таким образом готовится смена меры пресечения. Навальный не явился в суд, потому что туда не явились его адвокаты. Офицеров госпитализирован в Москве. Следующее заседание – завтра.

Петербургские специалисты по библиотечному делу выступают против объединения РНБ и РГБ (Публички и Ленинки). Обратились к Путину.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился в Следственный комитет. Чтобы тот проверил, нет ли в словах Петра Толстого о людях, “выскочивших с наганом из-за черты оседлости”, возбуждения ненависти. Обвиняют же в экстремизме бывшего замполпреда президента РФ на Дальнем Востоке Виталия Гулия за книгу о евреях-чиновниках (заявление подавал сенатор Франц Клинцевич).

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась сразу в генпрокуратуру и минкульт: чтобы те пресекли, наконец, глумление режиссера Алексея Учителя над царем-страстотерпцем Николаем II. Глумление состоит в том, что Учитель завершает работу над фильмом о романе будущего государя с балериной Кшесинской.

Площадь в Москве назовут именем Фиделя Кастро.

В трех ссылках давайте от всего этого отвлечемся:

Исполняется 10 лет со дня смерти поэта и музыканта Илью Кормильцева. Александр Кушнир вспоминает Кормильцева и публикует разговор с ним, состоявшийся 20 лет назад (участвует также Олег Сакмаров).

Здесь – письма Корнея Чуковского и Лидии Гинзбург ташкентскому литературоведу, исследователю Чехова Исааку Гурвичу. Нельзя пропустить, если вы любите хоть кого-то из этих троих.

И про Америку. Сегодня в “Азбуке” выходит книга Трумена Капоте “Призраки в солнечном свете”. Документальная проза. Читайте отрывки.

Искренне ваши,

Семь-сорок