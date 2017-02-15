Возвращение Крыма, забывчивость Флинна и ревность Ким Чен Ына

Доброе утро!

С прошедшим (надеемся, что удачно) днем св. Валентина вас поздравляет группа петербургских пролайферов. “Мы за запрет абортов, потому что их не делали ни Иисус, ни святой Валентин” – объяснили участники акции.

Вот в Кыргызтане, наоборот, уверены, что “после Дня Валентина увеличивается число абортов у девочек".

Важные для России события происходят по большей части за ее пределами.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Джон Спайсер сказал, что захват Крыма Россией "допустила" администрация Обамы, а нынешний президент США ожидает, что Россия вернет Крым Украине . Киев назвал это заявление “хорошим”.

. Киев назвал это заявление “хорошим”. Столь резкая перемена настроения американского президента может быть связана с отставкой советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна – его обвиняют в том, что еще до официального вступления Трампа в должность он вел переговоры с послом РФ в США о возможном снятии санкций (что запрещено). Флинн утверждает, что ничего такого он с Кисляком не обсуждал, а официальная причина его отставки звучит очень по-российски: утрата доверия. Конгресс США требует расследовать связи Флинна с Россией.

– его обвиняют в том, что еще до официального вступления Трампа в должность он вел переговоры с послом РФ в США о возможном снятии санкций (что запрещено). Флинн утверждает, что ничего такого он с Кисляком не обсуждал, а официальная причина его отставки звучит очень по-российски: утрата доверия. Конгресс США требует расследовать связи Флинна с Россией. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвиняет Россию во вмешательстве в избирательный процесс – путем дискредитации Макрона через Sputnik и RT и поддержки Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Песков, Sputnik и RT все отрицают. (Пока по данным опросов, Макрон может выиграть выборы у Ле Пен во втором туре).

обвиняет Россию во вмешательстве в избирательный процесс – путем дискредитации Макрона через Sputnik и RT и поддержки Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Песков, Sputnik и RT все отрицают. (Пока по данным опросов, Макрон может выиграть выборы у Ле Пен во втором туре). Военное. The New York Times утверждает, что Россия тайно развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, что нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Пентагон, со своей стороны, сообщил, что 10 февраля российские военные самолеты несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море. Минобороны РФ все отрицает.

наземного базирования, что нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Пентагон, со своей стороны, сообщил, что 10 февраля российские военные самолеты несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море. Минобороны РФ все отрицает. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в интервью “Цензор.Нет” сравнил политическую ситуация в России с нацистской Германией, назвал ошибкой присоединение Крыма и заявил о тотальной фальсификации российских выборов. К вечеру стало известно, что СК РФ объявил Вороненкова в федеральный розыск (правда, по делу о давнем рейдерском захвате), а его жену, тоже бывшего депутата Госдумы и мать “первого межфракционного ребенка” певицу Марию Максакову будто бы увольняют из Гнесинки. Пара живет в Украине.

В аэропорту Куала-Лумпура неизвестные убили сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Версий три: или его чем-то укололи, или в него чем-то брызнули, или накинули ему на голову пропитанный чем-то платок. В любом случае, сына Ким Ир Сена, с 2010 года жившего за пределами КНДР и критиковавшего династическое правление, больше нет. Его мать, актриса Сон Хе Рим, умерла в Москве в 2002 году, а дядю Ким Чхоля, под именем которого Ким Чен Нам якобы путешествовал, казнили в 2012 году по приказу Ким Чен Ына.





В России подал в отставку четвертый за восемь дней губернатор – на этот раз Рязани. Схема одна: на смену главам “проблемных регионов” назначают молодых выходцев из этих (или близлежащих регионов), которые давно работают в Москве. Политологические рассуждения на эту тему можно почитать тут.

Минобороны России заказало 20 тыс. медалей для участников военной операции в Сирии, а потом заявило, что это ошибка – на самом деле нужно, мол, две тысячи. Весной прошлого года Минобороны уже проводило аукцион на изготовление 10,3 тысячи медалей, хотя по официальным данным российский контингент в Сирии составляет 1600 человек.

Российское правительство сократило на треть финансирование специальной программы, целью которой было попадание пяти российских вузов (кроме МГУ и СПбГУ) в топ-100 мировых.

Суды и следствие. В Саратове завели дело по 282 статье за разжигание ненависти к социальной группе “ватники”, в Москве длительные сроки получили организаторы несостоявшегося в 2013 году теракта, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 тыс. евро семье погибшего в отделении полиции в Оренбургской области в 2005 году.

Любовь россиян к Сталину и акции Apple обновили исторические максимумы.

Три ссылки начнем поэтому с Гитлера.

Вернее, с интервью, которое в 1923 году взял у него американский поэт, прозаик и публицист Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962). Это первое из известных интервью будущего фюрера американцу. Предваряется занятным предисловием о том, как президент Рузвельт не пожелал разговаривать с Виреком о Гитлере.

Переходим к Сталину. Читайте фрагмент романа Юлии Яковлевой “Вдруг охотник выбегает” – исторического детектива, действие которого происходит в сталинские годы.

“Альпинист падает с утеса и цепляется за веревку над обрывом высотой в тысячу футов. В ужасе и отчаянии он поднимает глаза к небу и восклицает: “Есть там наверху кто-нибудь, кто может мне помочь?”. С небес раздается голос: “Ты будешь спасен, если докажешь свою веру и отпустишь веревку”. Альпинист смотрит вниз, потом вверх, а потом кричит: “А еще там есть кто-нибудь, кто может мне помочь?”. Фрагмент книги Стивена Пинкера “Как работает мозг”, посвященный общей теории смеха.

Искренне ваши,

Семь-сорок