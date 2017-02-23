Штурм Рейхстага в парке “Патриот”

Доброе утро!

Раз уж сегодня в России военный праздник, логично начать с военной фотографии.

Боец иракских мобилизационных сил обстреливает позиции боевиков ИГИЛ в западной части Мосула. Мосул был захвачен ИГИЛ летом 2014 года и объявлен столицей террористов в Ираке. Штурм города иракскими и курдскими силами при поддержке международной коалиции начался в прошлом году, но до сих пор занять удалось лишь восточную часть города, расположенную на левом берегу Тигра. Операция по освобождению западной части города началась 19 февраля. Вчера представитель Пентагона предупредил, что бои будут ожесточенными. В подконтрольной боевикам части города, по оценкам ООН, находятся 800 тыс. человек.

Сегодня в Женеве возобновляются (англ.) международные переговоры по Сирии – почти через девять месяцев после провала предыдущего раунда. Речь пойдет о будущем порядке управления страной, конституции и пр.

В России серьезно подготовились к Дню защитника Отечества. "Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", – сказал на правительственном часе в Госдуме министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее он официально подтвердил, что в российской армии созданы войска информационных операций, которые займутся отражением хакерских атак и контрпропагандой.





Верховный суд России неожиданно освободил Ильдара Дадина – первого осужденного по статье о многократных нарушениях на митингах (без этого жеста доброй воли Дадин вышел бы на свободу в июле). Жена Дадина Анастасия Зотова улетела на Алтай встречать мужа, однако его выпустят, только когда в колонию придет постановление Президиума суда с печатью. Закон не регулирует этот срок, до Рубцовска далеко. Зотова надеется, что они с мужем уедут из России и будут заниматься борьбой с пытками в тюрьмах. Генпрокуратура РФ вчера отменила отказ СК возбудить уголовное дело по жалобе Дадина на пытки в карельской колонии. Здесь правозащитник Сергей Шаров-Делоне объясняет, почему это не оттепель.

Тем не менее, гуманистический настрой у Генпрокуратуры сохранился: уже сегодня попросила отменить приговор воспитательнице детсада Евгении Чудновец, осужденной за репост. А минюст предложил расширить список заболеваний, освобождающих от тюрьмы.

Нацболов продолжает прессовать полиция: вечером в московском клубе “Драйв” были задержаны 50 посетителей и участников концерта, организованного “Другой Россией”. Полицейские сказала, что среди посетителей было несколько подозреваемых в краже мобильников.

Новости российской официальной культуры:

Замначальника управления внутренней политики администрации Путина Тимур Прокопенко предложил студентам МГУ выступить с инициативой проведения фестиваля, приуроченного к годовщине присоединения Крыма к России и “переубедить недовольных”. Фестиваль рассчитывается на 40 тыс. человек.

Путин выделил грант на создание русской народной вувузелы. Ее будет придумывать житель Электростали Рустам Нугманов. За сколько, на официальном портале правовой информации не говорится.

Сегодня – годовщина депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Кыгргызтан. В связи с этим парламент Ингушетии единогласно принял в первом чтении закон, запрещающий почитать Сталина. Парламент Чечни ничего такого не рассматривал.

В Узбекистане вышел на свободу политзаключенный Мухаммад Бекжан, бывший главный редактор уже не существующей газеты "Эрк". Он провел в тюрьме 18 лет.

В Киеве “Азов” и “Правый сектор” провели “Марш национального достоинства” с требованием разорвать дипотношения с Россией. И есть очередная непонятная новость про бывшего президента Украины Януковича: он сказал ТАСС, что не писал Путину письма с просьбой ввести войска, а только “сделал заявление” с целью “защитить народ Донбасса” от “банд нелегалов”. Что за письмо Януковича демонстрировал в Совбезе ООН покойный Чуркин, теперь не ясно.

Французский политик, лидер центристского “Демократического движения” Франсуа Байру решил не баллотироваться в президенты и поддержал Эммануэля Макрона. Прокуратура Франции начала расследование против Катрин Гризе, главы аппарата лидера “Национального фронта” Марин Ле Пен. Она и телохранитель Ле Пен Тьерри Лежье были оформлены помощниками Ле Пен в Европарламенте в Страсбурге, но при этом занимались партийной работой, что запрещено.

Главой Скотланд-Ярда впервые в истории стала женщина – Крессида Дик (Cressida Dick).

Администрация президента США Дональда Трампа занялась порядком посещения трансгендерами общественных туалетов – в смысле отменяет введенные Обамой правила, по которым трансгендеры могли ходить в туалет в соответствии со своей идентификацией, а не по паспорту.

Депортированный из США мексиканец покончил с собой прямо на границе.

Астрономы NASA открыли в созвездии Водолея (40 световых лет от Земли) семь схожих с Землей планет, на трех из которых может быть вода в жидком виде. Рады ли этому открытию возможные обитатели этих планет? Вот в чем вопрос.

В трех ссылках сегодня – сплошные исповеди:

Философ Александр Доброхотов рассказывает свою читательскую биографию, можно даже сказать, скандально рассказывает: “Я и сейчас считаю, что постструктурализм – это в основном бредятина. Настоящая бредятина, которая сделана как некий культурный перформанс, чтобы показать, что можно и так занять свое место в этом мире”.

Историк Александр Резник, автор книги “Троцкий и товарищи: левая оппозиция и политическая культура РКП (б), 1923–1924 годы”, рассказывает, как он стал изучать левую оппозицию партии большевиков, почему троцкизм – всего лишь политический конструкт, а аналогии 2017 года с 1917-м не имеют смысла.

Рассказ о Треворе Робертсоне, который провел зиму на парусной яхте в Антарктиде. И даже не одну.

Искренне ваши,

Семь-сорок