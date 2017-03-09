Стены рухнут. Мифический конь и карманный Путин

Доброе утро!

Праздник 8 марта прошел в России ударно: Путин продекламировал Бальмонта, а российская миссия ОБСЕ опубликовала поздравительный твит с мимозочками и словами “Гендерное равенство? Не сегодня”.

Разные версии о том, почему в России плоховато с феминизмом, приводятся здесь, но фотография подсказывает еще одно объяснение: может, слишком жестко задерживают?

Эта карточка сделана в Петербурге, где состоялась прогулка по Невскому за права женщин (митинг на Марсовом поле не разрешили). Стоило участникам запеть песню группы “Аркадий Коц”, в которой содержится призыв “Давай разрушим эту тюрьму, / Здесь этих стен стоять не должно”, как их начали винтить. 14 человек отметили праздник в полиции, к вечеру всех отпустили после составления протоколов. Будет суд.

В Москве полиция оказалась более дружелюбной: протоколы за баннеры “200 лет мужчины у власти. Долой!” и “Национальная идея – феминизм”, вывешенные на стенах и башнях Кремля, составлять не стали.

В Нальчике же отмечали очередную годовщину депортации балкар.





МИД Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге всю непубличную переписку с российским внешнеполитическим ведомством, связанную с вооруженным конфликтом в Донбассе. Это ответ на заявления России, что Украина якобы не предъявляла Москве конкретных претензий в связи с действами Кремля в Донбассе и в аннексированном Крыму. Подробнее о ходе процесса читайте здесь. Украинский кризисный медиацентр опубликовал данные о подразделениях российской армии, воевавших в Донбассе в 2014-15 годах.

Европейский суд по правам человека повторно приостановил исполнение решений властей в Тбилиси о передаче крупнейшей независимой телекомпании Грузии "Рустави-2" под контроль ее бывшего совладельца, бизнесмена Кибара Халваши.

Какой смысл следует извлечь из видеообращения сына покойного Ким Чен Нама, никто так и не понял, но теперь мы знаем, что (1) он жив и скрывается с матерью и сестрой, что (2) существует организация Cheollima Civil Defense, которая и переместила их всех в безопасное место, и что (3) этот самый Cheollima – “мифический конь, который может очень быстро преодолевать огромные расстояния”.

Жертвами нападения на госпиталь в Кабуле, ответственность за которое взяло на себя ИГ, стали свыше 30 человек, более 70 ранены. Все террористы убиты.

Теперь много всего из США.

Запрет на въезд. Прокуратура штата Гавайи направила в федеральный окружной суд иск о приостановке действия второго указа Трампа о мигрантах. В заявлении говорится, что во втором указе те же юридические изъяны, что и в первом: он нарушает конституционные права американцев.

Прокуратура штата Гавайи направила в федеральный окружной суд иск о приостановке действия второго указа Трампа о мигрантах. В заявлении говорится, что во втором указе те же юридические изъяны, что и в первом: он нарушает конституционные права американцев. Материалы WikiLeaks о методах слежки в американских спецслужбах. ЦРУ обвинило сайт в том, что его публикации ставят под угрозу безопасность американцев, ФБР будет искать, кто слил данные (подлинность которых не оспаривается), а Apple заверила дорогих пользователей, что большинство уязвимостей, которыми пользовались в спецслужбах, уже устранены. Почитать о серверах “карманный Путин” и познакомиться с кратким содержанием опубликованных документов можно тут.

о методах слежки в американских спецслужбах. ЦРУ обвинило сайт в том, что его публикации ставят под угрозу безопасность американцев, ФБР будет искать, кто слил данные (подлинность которых не оспаривается), а Apple заверила дорогих пользователей, что большинство уязвимостей, которыми пользовались в спецслужбах, уже устранены. Почитать о серверах “карманный Путин” и познакомиться с кратким содержанием опубликованных документов можно тут. Пентагон официально обвинил Россию в развертывании системы крылатых ракет наземного базирования, нарушающем договоренности о сокращении вооружения.

наземного базирования, нарушающем договоренности о сокращении вооружения. Новым послом США в России станет, по сведениям разных американских СМИ, бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен.

станет, по сведениям разных американских СМИ, бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен. Washington Post пишет о переброске в Сирию дополнительных сил американской морской пехоты. Пентагон отказался это комментировать.

В трех ссылках сегодня – книги, кот и кролик и мужская беременность:

Для желающих разобраться в вопросе слияния двух крупнейших библиотек в России, РГБ и РНБ, – подробный материал с хроникой событий, развенчиванием мифов и ссылками для дальнейшего чтения.

“Кот Минос, как восточный паша, с блаженным видом растягивается на солнце. Кролик Мидас тайком подбирается к нему и тычется носом ему в живот”. Эссе Марселя Жуандо, посвященное коту, который любит автора почти так же, как автор любит бога. Хорошее начало для знакомства с этим странным французским писателем.

Отрывок из книги социолога Ирины Аристарховой “Гостеприимство матрицы: философия, биомедицина, культура” о том, нужна ли мужчинам функция деторождения и насколько мир близок к такому повороту.

Искренне ваши,

Семь-сорок