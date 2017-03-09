Стены рухнут. Мифический конь и карманный Путин

Все, что нужно знать рано утром 9 марта
Доброе утро!
Праздник 8 марта прошел в России ударно: Путин продекламировал Бальмонта, а российская миссия ОБСЕ опубликовала поздравительный твит с мимозочками и словами “Гендерное равенство? Не сегодня”.
Разные версии о том, почему в России плоховато с феминизмом, приводятся здесь, но фотография подсказывает еще одно объяснение: может, слишком жестко задерживают?
Эта карточка сделана в Петербурге, где состоялась прогулка по Невскому за права женщин (митинг на Марсовом поле не разрешили). Стоило участникам запеть песню группы “Аркадий Коц”, в которой содержится призыв “Давай разрушим эту тюрьму, / Здесь этих стен стоять не должно”, как их начали винтить. 14 человек отметили праздник в полиции, к вечеру всех отпустили после составления протоколов. Будет суд.
В Москве полиция оказалась более дружелюбной: протоколы за баннеры “200 лет мужчины у власти. Долой!” и “Национальная идея – феминизм”, вывешенные на стенах и башнях Кремля, составлять не стали.
В Нальчике же отмечали очередную годовщину депортации балкар.
МИД Украины передаст в Международный суд ООН в Гааге всю непубличную переписку с российским внешнеполитическим ведомством, связанную с вооруженным конфликтом в Донбассе. Это ответ на заявления России, что Украина якобы не предъявляла Москве конкретных претензий в связи с действами Кремля в Донбассе и в аннексированном Крыму. Подробнее о ходе процесса читайте здесь. Украинский кризисный медиацентр опубликовал данные о подразделениях российской армии, воевавших в Донбассе в 2014-15 годах.
Европейский суд по правам человека повторно приостановил исполнение решений властей в Тбилиси о передаче крупнейшей независимой телекомпании Грузии "Рустави-2" под контроль ее бывшего совладельца, бизнесмена Кибара Халваши.
Какой смысл следует извлечь из видеообращения сына покойного Ким Чен Нама, никто так и не понял, но теперь мы знаем, что (1) он жив и скрывается с матерью и сестрой, что (2) существует организация Cheollima Civil Defense, которая и переместила их всех в безопасное место, и что (3) этот самый Cheollima – “мифический конь, который может очень быстро преодолевать огромные расстояния”.
Жертвами нападения на госпиталь в Кабуле, ответственность за которое взяло на себя ИГ, стали свыше 30 человек, более 70 ранены. Все террористы убиты.
Теперь много всего из США.
В трех ссылках сегодня – книги, кот и кролик и мужская беременность:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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