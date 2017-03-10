Жевать – не нюхать?

Президент Боливии Эво Моралес, пропагандист традиционных индейских ценностей и леворадикальных идей, борец с империализмом и капитализмом, подписал новый закон, вдвое увеличивающий площади, на которых разрешается выращивать кокаиновые кусты, – с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч. Это решение принято им вопреки протестам многих иностранных лидеров, международных и национальных правоохранительных структур, а также и местной оппозиции, предупреждающих, что увеличение объемов собираемых листьев коки нарушает обязательства Боливии и неизбежно приведет к росту нелегального производства кокаина.

Боливия сегодня находится на третьем месте в мире, после Колумбии и Перу, по объему производства и листьев коки и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного ООН вторым по степени опасности наркотиком мира, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой во многих странах. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности на середину 2016 года, в Колумбии находятся около 48 процентов мировых посадок кокаинового куста, в Перу – 32 процента, а в Боливии 18 процентов. При этом на Северную и Южную Америки приходится и 70 процентов мирового потребления наркотика-кокаина, а еще 22 процента – на наиболее развитые страны Европы.

Кока – куст, похожий на терновник, – культивируется на территориях Андской горной цепи более 5 тысяч лет, а по последним данным, жевать листья дикорастущей коки люди, селившиеся в этих краях с тяжелым климатом, начали более 8 тысяч лет назад. Местные жители используют ее и в традиционной медицине, и в религиозных церемониях. Употребление коки обычно представляет собой жевание листьев ради выделяющегося сока, глотание их или заваривание из них чая. Кока, содержащая множество растительных белков, витаминов и других питательных веществ, помимо собственно алкалоида, влияющего на психическое состояние, быстро снимает усталость и симптомы так называемой "горной болезни", вызванные кислородной недостаточностью и сильными перепадами давления, а также подавляет голод, жажду, сонливость и боль. У народов Анд в период испанского колониального правления даже расстояния и время измерялись часто в единицах "кокада", то есть порций коки, которые нужно было целиком сжевать, перемещаясь из одного места в другое. Андские индейцы, в первую очередь в Боливии и в южной части Перу, почти всегда носят с собой мешочек с порцией коки на один-два дня (примерно 60 граммов на сутки).

При этом в самих листьях коки алкалоида-кокаина содержится лишь примерно 0,5–0,7 процента от общей массы, а ощущения от одной порции пережеванных листьев сравнимы с выпиванием двух-трех чашек крепкого кофе. Кокаин, известный сегодня сильный наркотик из класса стимуляторов, ученые научились производить из листьев коки лишь во второй половине XIX века. Когда-то он даже входил в состав оригинального рецепта напитка "Кока-Кола" (который так и получил свое название). Однако сегодня и кокаин, и листья коки включены в так называемый "Первый список" Единой конвенции ООН о наркотических средствах от 1961 года, подразумевающий самый жесткий международный контроль, и их производство считается нелегальным.

Боливия, по крайней мере официально, ранее выполняла соответствующие международные соглашения в области борьбы с производством и торговлей наркотическими веществами и ограничивала площадь кокаиновых посадок, хотя выращивание листьев коки для медицинских и религиозных целей полностью никогда не запрещала. Но когда к власти в стране в январе 2006 года пришел Эво Моралес (уже пробывший на этом посту три срока и в 2019-м надеющийся добиться выдвижения на четвертый срок), ситуация начала меняться. Выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа аймара, в молодости сам выращивавший кокаиновые кусты, Моралес в должности президента начал самым активном образом поддерживать "традиционный промысел", то есть культивирование и употребление коки и пищевых и косметических продуктов из нее. В частности, он до сих пор формально остается председателем "Федерации профсоюзов производителей коки" боливийской провинции Чапаре, где этих плантаций – больше всего в стране.

На звучащие со всех сторон обвинения в том, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком сырья для производства кокаина, который в основном вырабатывается в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии и Мексике, он не реагирует, продолжая напоминать всему миру, что кока, которую он называет "культурным достоянием нации", и кокаин – не одно и то же.

"Мы хотим гарантировать каждому гражданину доступ к таким запасам коки, которых ему хватило бы до конца его жизни", – отметил Эво Моралес, объявляя на днях в специальной речи в Законодательной ассамблее Боливии о принятии нового закона, согласно которому в стране с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч будет увеличена разрешенная площадь для культивирования кокаиновых кустов:

– Может быть, это в западной культуре присутствует проблема незаконного употребления кокаина. Они так используют часть наших листьев коки в этой своей западной культуре. Однако мы к ним не принадлежим, все это кокаиновое потребление – это не наше наследие! Мы все знаем, говорю вам об этом с печалью, что, по медицинским причинам, из-за проблем со здоровьем, мне теперь время от времени придется покидать страну. И я недавно услышал: "Эво хочет сбежать, чтобы не принимать закон о коке". Так вот именно сейчас я хочу с гордостью заявить, что нахожусь здесь, чтобы торжественно объявить о принятии закона об увеличении производства коки, который ранее был одобрен и принят нашей многонациональной Законодательной ассамблеей.

Эво Моралес, очевидно, быстро подписал "Закон о коке" во многом под давлением своих сторонников из крестьянских профсоюзов, в конце февраля устроивших многодневные акции протеста в Ла-Пасе и других городах Боливии после сообщений, что правительство, наоборот, готовится ограничить зоны легального выращивания кокаиновых кустов. Эти столкновения закончились стычками с полицией и задержанием сотен манифестантов, к которым присоединились другие сторонники боливийского президента – требующие провести повторный референдум о возможности выдвижения Моралеса на четвертый президентский срок на будущих выборах, намеченных на конец осени 2019 года. Ровно год назад этот референдум уже прошел – и большинство боливийцев высказались против. Интересно, что когда-то закон, ограничивающий пребывание президента Боливии в должности двумя сроками, был принят по инициативе самого Эво Моралеса – в то время, когда он был ему выгоден в борьбе с бывшими политическими соперниками. Первый президентский срок, кстати, Моралесу официально не засчитали из-за юридической казуистики, поэтому в 2014 году его формально переизбрали президентом лишь во второй раз.

Проблемы со здоровьем, на которые жалуется нынешний боливийский президент, также оказались в центре международного внимания, особенно после сообщений, что врачи якобы нашли у него злокачественную опухоль – как ранее у глав других латиноамериканских государств, президента Венесуэлы Уго Чавеса (умершего в 2013 году) и бывших президентов Бразилии и Аргентины Дилмы Русеф и Кристины Киршнер (которые вылечились). Неделю назад Эво Моралес неожиданно прилетел на Кубу для медицинского обследования в связи с болями в горле. Кубинские и боливийские врачи говорят, что у Моралеса сперва обнаружились синусит и желудочный вирус, а потом – небольшое новообразование на голосовых связках, по их уверениям, доброкачественное. В ближайшее время Эво Моралес полетит лечиться на Кубу во второй раз. Связаны ли его недомогания с привычкой часто жевать листья коки, врачи не говорят.