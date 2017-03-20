В РПЦ поддержали запрет на увековечивание памяти Сталина

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали решение властей Ингушетии о запрете на увековечивание памяти Иосифа Сталина и оправдание его деятельности. По словам митрополита Илариона, иерарха РПЦ, "увековечение памяти палачей не должно иметь место". Об этом он заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", передает "Интерфакс".

Власти Ингушетии приняли законопроект о запрете увековечивания памяти Сталина в регионе 22 февраля. В 1944 году по приказу советского вождя около полумиллиона чеченцев и ингушей депортировали в Среднюю Азию. Более половины сосланных погибли. Вернуться на родину оставшиеся в живых чеченцы и ингуши смогли только в 1957 году.

В России в настоящее время остаются действующими около 20 памятников Сталину. Согласно январскому исследованию "Левада-центра", с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относятся почти 50 процентов россиян. Социологи отмечают, что это рекордный показатель за последние 16 лет.