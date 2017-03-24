“Последняя жертва” и рекомендации росгражданам

Все, что нужно знать рано утром 24 марта
Доброе утро!
Простите, но снова ботинки.
В центре Киева убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, переехавший в Украину осенью прошлого года и начавший давать показания в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Вороненков шел на встречу с Ильей Пономаревым – другим российским экс-депутатом, оказавшимся в Украине. С Вороненковым был охранник, предоставленный ему спецслужбами Украины. Он тоже был ранен, но успел выстрелить в предполагаемого убийцу. Тот скончался в больнице. У предполагаемого убийцы оказались при себе документы гражданина Украины и некое служебное удостоверение (предположительно – участника боевых действий, выданное Национальной гвардией). Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал их “визиткой Яроша” (новость из 2014 года напомнит вам, что это такое). В украинских спецслужбах предполагают, что документы поддельные и разыскивают сообщника убийцы.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство “актом терроризма со стороны России”, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, а Путин посетил спектакль Малого театра по пьесе Островского “Последняя жертва”.
Дополнительная литература:
Если бы не Вороненков, то главной украинской новостью стал бы грандиозный, сопровождавшийся взрывами и массовой эвакуацией населения пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал причиной взрывов диверсию. Петр Порошеко обратился к НАТО за помощью в ликвидации последствий.
Теракт в Лондоне, сутки спустя.
В бельгийском городе Антверпен полиция задержала гражданина Франции тунисского происхождения, будто бы пытавшегося въехать в толпу на машине. В машине нашли холодное и огнестрельное оружие. Жертв нет, но есть сведения, что французская сторона склонна считать, что задержанный был пьян и просто пытался скрыться от полиции. Он известен правоохранительным органам Франции, но не спецподразделениям по борьбе с терроризмом.
Главное управление МВД России официально попросило москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в шествии "Он нам не Димон" на Тверской улице, намеченном на воскресенье. В Саранске задержали организатора местного шествия, а в Москве – 11 человек со стикерами в поддержку Навального. Всех отвезли в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили.
В Беларуси все серьезнее. Там в период с 1 по 20 марта задержаны около ста человек. Вчера вечером КГБ Беларуси объявило, что 26 из них проходят по делу о подготовке к участию в массовых беспорядках. Они принадлежат к организациям “Белый легион” и “Молодой фронт”, а при обысках у них якобы нашли оружие и (хочется написать “визитку Яроша”) атрибутику украинского батальона “Азов”.
Россия на международной арене:
Остальное в двух словах: в Госдуме родилась идея повысить призывной возраст до 30 лет, “Свидетелей Иеговы” в России окончательно запретили за экстремизм, РБК (закрасивший черным заголовок и два абзаца в статье про Сечина) публикует сегодня расследование о крупнейшем в России медиахолдинге, зародившемся в структурах фабрики троллей.
Вам, конечно же, не терпится узнать, что там с Евровидением. Оргкомитет фестиваля предложил российской участнице выступить по видеосвязи, но российский Первый канал гордо отказался.
Хороших вам выходных. Берегите себя и читайте три ссылки:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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