“Последняя жертва” и рекомендации росгражданам

Доброе утро!

Простите, но снова ботинки.

В центре Киева убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, переехавший в Украину осенью прошлого года и начавший давать показания в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Вороненков шел на встречу с Ильей Пономаревым – другим российским экс-депутатом, оказавшимся в Украине. С Вороненковым был охранник, предоставленный ему спецслужбами Украины. Он тоже был ранен, но успел выстрелить в предполагаемого убийцу. Тот скончался в больнице. У предполагаемого убийцы оказались при себе документы гражданина Украины и некое служебное удостоверение (предположительно – участника боевых действий, выданное Национальной гвардией). Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал их “визиткой Яроша” (новость из 2014 года напомнит вам, что это такое). В украинских спецслужбах предполагают, что документы поддельные и разыскивают сообщника убийцы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство “актом терроризма со стороны России”, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, а Путин посетил спектакль Малого театра по пьесе Островского “Последняя жертва”.

Дополнительная литература:

Если бы не Вороненков, то главной украинской новостью стал бы грандиозный, сопровождавшийся взрывами и массовой эвакуацией населения пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал причиной взрывов диверсию. Петр Порошеко обратился к НАТО за помощью в ликвидации последствий.





Теракт в Лондоне, сутки спустя.

В больнице умер один из пострадавших, 75-летний мужчина – таким образом, жертв теперь четыре, не считая самого террориста. Имя одного из погибших назвал Дональд Трамп – это гражданин США Курт Кочран.

Полиция называла имя нападавшего: Халид Масуд. Ему было 52 года. Масуд родился в графстве Кент и в последнее жил в Западном Мидленде. У него были судимости за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Обвинения в террористической деятельности против него никогда не выдвигались.

Террористическая организация ИГ назвала Масуда “своим солдатом”.

Полиция задержала семь подозреваемых – одного в Лондоне, всех остальных – в Бирмингеме.

На Трафальгарской площади в Лондоне прошел траурный митинг.

В бельгийском городе Антверпен полиция задержала гражданина Франции тунисского происхождения, будто бы пытавшегося въехать в толпу на машине. В машине нашли холодное и огнестрельное оружие. Жертв нет, но есть сведения, что французская сторона склонна считать, что задержанный был пьян и просто пытался скрыться от полиции. Он известен правоохранительным органам Франции, но не спецподразделениям по борьбе с терроризмом.

Главное управление МВД России официально попросило москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в шествии "Он нам не Димон" на Тверской улице, намеченном на воскресенье. В Саранске задержали организатора местного шествия, а в Москве – 11 человек со стикерами в поддержку Навального. Всех отвезли в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили.

В Беларуси все серьезнее. Там в период с 1 по 20 марта задержаны около ста человек. Вчера вечером КГБ Беларуси объявило, что 26 из них проходят по делу о подготовке к участию в массовых беспорядках. Они принадлежат к организациям “Белый легион” и “Молодой фронт”, а при обысках у них якобы нашли оружие и (хочется написать “визитку Яроша”) атрибутику украинского батальона “Азов”.

Россия на международной арене:

Сегодня с визитом в Москву приезжает кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Будет общаться с Володиным.

Wall Street Journal рассказывает, что болгарская социалистическая партия в ходе президентской кампании 2016 года получила из Кремля 30-страничный “секретный стратегический документ” с рекомендациями для победы кандидата от этой партии генерала Румена Радева, который в итоге и победил.

На сайте российского МИД, оказывается, есть инструкция для выезжающих за рубеж “росграждан”, в которой рассказывается, как росгражданам вести себя в “крупных мегаполисах с компактным проживанием голубых”. Насладитесь.

Остальное в двух словах: в Госдуме родилась идея повысить призывной возраст до 30 лет, “Свидетелей Иеговы” в России окончательно запретили за экстремизм, РБК (закрасивший черным заголовок и два абзаца в статье про Сечина) публикует сегодня расследование о крупнейшем в России медиахолдинге, зародившемся в структурах фабрики троллей.

Вам, конечно же, не терпится узнать, что там с Евровидением. Оргкомитет фестиваля предложил российской участнице выступить по видеосвязи, но российский Первый канал гордо отказался.

Хороших вам выходных. Берегите себя и читайте три ссылки:

“Пусть учащиеся прежде узнают Рудина и Лаврецкого, а потом уже о философских настроениях русской интеллигенции, о славянофильстве и западничестве”. Краткую историю советского школьного курса по литературе рассказывает Михаил Павловец.

“Проблема России в том, что были великая советская физика и великая советская математика – потрясающие школы мирового значения. Иногда говорят, что эти науки возникли из военной области, она позволяла им существовать. А великая советская биология не имела такой крыши, поэтому с 1948 года ее не существовало”. Биоинформатик Михаил Гельфанд рассказывает о бактериальных сообществах, индивидуальных клетках и перспективах биологии.

В России официально теперь есть наука теология, и о том, что с ней будет, с учетом советского прошлого рассуждает библеист Андрей Десницкий.

Искренне ваши,

Семь-сорок