В Москве на 25 суток арестован оппозиционер Николай Ляскин

В Москве суд на 25 суток арестовал Николая Ляскина, руководителя московского отделения незарегистрированной Партии Прогресса. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции при эвакуации из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Ранее по этому делу к 10 суткам ареста был приговорен Леонид Волков, глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, еще несколько сотрудников ФБК получили по семь суток. Рассмотрение административных дел в отношении соратников Навального продолжается.

Всего в офисе в ФБК в Москве накануне были задержаны 17 человек. Они вели трансляцию с антикоррупционных акций протеста, когда полицейские потребовали от них покинуть офис. Сначала сотрудники МВД объяснили свои требования поступившим сообщением о бомбе, затем – пожарной тревогой.

В акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, участвовали тысячи человек. Митинги были связаны с возможной причастностью главы правительства Дмитрия Медведева к коррупции, во многих городах они не были согласованы. По всей стране были задержаны до полутора тысяч человек.

За организацию протестной акции в Москве в понедельник был оштрафован Алексей Навальный. Кроме этого, оппозиционера арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому.