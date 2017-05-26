"Собеседник" получил претензии от фондов однокурсника Медведева

Еженедельник "Собеседник" получил досудебные претензии в связи с публикацией "недостоверной информации" от фондов "Дар" и "Соцгорпроект", которыми руководит однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Об этом сообщил РБК заместитель главного редактора издания Олег Ролдугин.

Фонды "Дар" и "Соцгорпроект" считают недостоверной информацию об их аффилированности с какими-либо государственными служащими. Ролдугин заявил, что еженедельник "даст возможность представителям фондов высказаться".

"Собеседник" опубликовал несколько расследований о деятельности фондов и об их связи с Медведевым. Фонды Елисеева получили широкую известность после выхода фильма "Он вам не Димон", подготовленного Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В фильме утверждается, что премьер-министр через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. Среди доверенных лиц Медведева назывался и Елисеев.

