Бухгалтера "Седьмой студии" арестовали по обвинению в хищении

Главного бухгалтера театральной компании "Седьмая студия" Нину Масляеву, которой предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств на сумму более миллиона рублей, поместили под арест до середины июля, сообщает "Интерфакс" из зала суда.

Представитель следствия заявил, что подозреваемая не признала вину, хотя ранее согласилась это сделать.

В минувший четверг в суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Масляевой и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

В рамках этого уголовного дела 23 мая в Москве прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире его основателя, режиссера Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля.

Обыски у Серебренникова вызвали резкую критику со стороны российских деятелей культуры.