Гамлет и бездомный полк

Доброе утро!

Режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм “Нелюбовь” – и вот торжествует.

Днем ранее другой российский участник фестиваля, Кантемир Балагов, получил премию ФИПРЕССИ в категории “Особый взгляд” за картину “Теснота”.

Но умы российской публики все выходные занимало совсем другое кино – видео задержания мальчика на Арбате удостоилось такого внимания интеллигенции, какое Звягинцеву и не снилось. Мальчик читал прохожим “Гамлета”, рядом с ним была сумка для сбора пожертвований. Полицейские сочли его попрошайкой и, несмотря на сопротивление, затолкали в машину. Но мальчик был не один, а с женой своего отца – ей, когда она попыталась отстоять ребенка, полицейские порвали одежду и разбили планшет. Мальчика в итоге отдали приехавшему в полицию отцу, на отца составили протокол о ненадлежащем обращении с ребенком, а на жену отца – протокол о неповиновении полиции. The rest is silence.

Переходим к новостям театрального искусства. Главный бухгалтер “Седьмой студии”, худруком которой был режиссер Кирилл Серебренников, арестована до 19 июля. Нину Масляеву обвиняют в растрате миллиона с чем-то рублей, вину она не признала. Признание, якобы сделанное ею ранее, похоже, объясняется тем, что с ней в тот момент работал адвокат по назначению.

Два митинга против сноса хрущевок в Москве прошли без эксцессов. В субботу на Суворовскую площадь пришли около тысячи человек, в воскресенье на проспект Вавилова – примерно пять тысяч. Перед началом митинга полиция заставила организаторов убирать с баннеров все упоминания Собянина и Путина, но все равно один хороший лозунг остался – “Бездомный полк”.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отреагировал на доклад Human Rights Watch о преследовании геев в Чечне: он назвал его дешевой клеветой и пригрозил подать в суд.

Желание подать в суд реализовали владельцы российского “Альфа-банка”. Ответчиком выступает онлайн-издание BuzzFeed, в публикации которого говорилось, что руководство банка в лице Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана выполняло поручения Путина с целью повлиять на исход выборов в США.

Российский олигарх Олег Дерипаска предлагал полное сотрудничество с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в обмен на полный иммунитет, но в Конгрессе от этой сделки отказались.

Все выходные американская пресса обсуждала зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера – по данным Washington Post, он якобы предлагал российскому послу создать секретный канал связи между командой Трампа (уже после его победы на выборах, но до вступления в должность) и Москвой, чтобы избежать внимания американских спецслужб. Помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал эти сообщения прессы очень знакомым для россиян образом. Он сказал, что это обычная практика.

Необычно отреагировала на итоги закончившегося на выходных саммита “большой семерки” Ангела Меркель. Выступая на предвыборной акции в Мюнхене, она сказала, что Европа – после брекзита и избрания Дональда Трампа президентом США – должна полагаться только на себя. На союзников, мол, можно больше не рассчитывать. Но дружеские отношения при этом надо поддерживать со всеми, в том числе и с Россией.

Сегодня налаживать дружеские отношения с Путиным начнет президент Франции Эммануэль Макрон. Они вместе с Путиным откроют в дворце Большой Трианон выставку к 300-летию визита Петра I во Францию.

Вопрос, по которому европейским лидерам не удалось договориться с Дональдом Трампом, а именно Парижские соглашения по климату, тоже разрешится сегодня. Президент США, как ожидается, объявит о выходе из этого соглашения. Американская пресса ждет кадровых перестановок в Белом Доме.

В Великобритании снижен уровень террористической угрозы, но аресты в связи с терактом в Манчестере продолжаются. Сбой в работе авиакомпании British Airways, отменившей в субботы десятки рейсов из Хитроу и Гатвика, не был связан с терроризмом.

Российское авиастороение пережило в воскресенье всплеск надежд на светлое будущее: успешно прошли первые летные испытания нового среднемагистрального самолета МС-21 корпорации "Иркут". Славное прошлое российских ПВО тоже можно вспомнить: вчера исполнилось 30 лет приземлению Матиаса Руста на Красной площади.

Петербургское стадионостроение приобретает перманентный характер. Ходят слухи, что сдача “Зенит-Арены” – еще не конец. Скоро начнется строительство резервной арены “Зенита” в Купчино.

Три ссылки сегодня тоже про будущее.

О будущем музейного дела рассуждают люди, которые делают Политех, и настрой у них оптимистичный, в таком вот духе: “Сегодня 30 процентов посетителей Британского музея – а это миллионы людей в год – вообще не заходят в сам музей. Они просто приходят в некое общественное пространство, чтобы съесть ланч, приятно провести время”.

Загляните на дивный сайт “Россия будущего. 2017–2035”. Можно просто побродить по ссылкам, а можно почитать, например, что думает о будущем социологии Виктор Вахштайн.

О будущем, которое уже наступило, – в подробном путеводителе Дмитрия Волчека по Венецианской биеннале: “Уругвайцы соорудили деревянный загон для скота, французы оборудовали студию звукозаписи, англичане наставили гигантских картофелин на палках, в павильоне Австралии героини Хичкока с тревогой ждут прибытия беженцев”.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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