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Политика

Эффект Навального

Алексей Навальный Alexey Navalny

29 мая российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной антикоррупционной акции. Шествие и митинг запланированы на 12 июня. Цель мероприятия - "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России". Предполагаемое число участников – до 15 тысяч человек. Заявки на проведение антикоррупционных акций поданы в 212 российских городах.

Московские чиновники должны рассмотреть заявку в течение трех дней. Шествие в Москве планируется от Тверской площади через 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Охотного Ряда, а митинг - на улице Охотный Ряд напротив дома 2.

Он вам не Димон
Он вам не Димон

Предыдущая акция Алексея Навального против коррупции состоялась 26 марта. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева "Он вам не Димон". Тогда местные власти во многих городах отказались согласовывать митинги и шествия. В Москве было задержано более тысячи человек. Президент России Владимир Путин сравнил протесты против коррупции с началом "арабской весны" и Евромайданом.

​Об акции 12 июня Радио Свобода рассказал сотрудник ФБК, сторонник Алексея Навального Николай Ляскин:

– Я думаю, что на улицы выйдет очень много людей. 26 марта люди вышли на улицу, среагировав на фильм "Он вам не Димон". На той акции было задано очень много вопросов. И на них до сих пор нет никаких внятных ответов. До сих пор ни Медведев, ни какие-то его одногруппники не рассказали, откуда у них столько денег. Просто не хотят отчитываться перед людьми. Но ведь помимо этого, у людей много других проблем, например, социальных. Благосостояние людей с каждым месяцем падает, но при этом олигархи и чиновники ведут себя нагло, открыто тратят бюджетные деньги. Поэтому, я думаю, люди выйдут на эту акцию и будут задавать новые вопросы.

– ​26 марта на улицы вышли тысячи людей. Большинство из них оказались молодыми людьми. Почему молодежь идет на ваши акции?

Акция "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года
Акция "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года

​– Было много молодежи, было много людей среднего возраста. Просто молодежь устала, что ей постоянно врут. Молодежь ярче всего реагирует на эту ложь, потому что она к ней еще не привыкла. Им говорят, что Россия процветает, Россия встала с колен, что у нас прекрасная страна, где все живут в достатке, а на самом деле они видят, что это не так. Они видят, что их перспективы туманны, а процветает только отдельная группа граждан. Так что мы призываем всех приходить на наши акции против коррупции, рассказал член команды Навального Николай Ляскин.

Сторонники Навального планируют провести анктикоррупционные митинги и шествия в 212 российских городах. Оппозиционер призывает выходить на улицы под российскими флагами даже в том случае, если власти откажутся согласовывать мероприятия

Политолог Валерий Соловей полагает, что акции 12 июня будут даже многочисленнее, чем 26 марта:

– Их география впечатляет. Она более чем в 2-2,5 раза превышает географию акции протеста 26 марта. Массовая динамика таких акций, как гласит социология и опыт, непредсказуема. Но у меня ощущение, что эта акция может получится массовой. Я знаю достоверно, что правоохранительные органы оценивают предполагаемую численность акции 12 июня как более масштабную, чем 26 марта, и соответствующим образом готовятся. Они получили такие ориентировки. Другое дело, я не очень представляю, как можно будет отличить мирно шатающихся, гуляющих обывателей от протестующих 12 июня.

– ​Какова будет стратегия властей на этой акции после того, что было 26 марта?

Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания

– Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания. Это уже не секрет. Они же общаются с другими людьми, говорят, рассказывают. Но что любопытно - у них нет особого желания. Они будут выполнять, конечно, приказ, они его выполнят, но нехотя, без энтузиазма и, главное, с явным непониманием. Потому что не существует критерия – как отличить гуляющих от протестующих.

– ​Почему люди выходят на митинги с антикоррупционными требованиями?

Недовольство растет, и его ожесточенность тоже

– Антикоррупционные требования - это не более, чем предлог. Это выражение политического протеста, это выражение недовольства, причем недовольства, которое растет. Оно растет и в пространстве, расширяется, и его ожесточенность тоже возрастает. Даже те люди, которые не питают никаких симпатий к Алексею Анатольевичу Навальному, а я думаю, таких половина, они говорят: "Зато это прекрасный предлог, чтобы мы высказали свое отношение к власти и к тому, что происходит". В любом случае, главные события развернутся осенью. То, что произойдет 12 июня, чтобы это ни было, это всего лишь преддверие того, что может произойти осенью.

– ​Насколько грамотно Алексей Навальный ведет свою предвыборную кампанию, учитывая то, что, скорее всего, у него почти нет шансов быть зарегистрированным?

Алексей ведет свою кампанию очень грамотно

– Алексей свою коммуникационную и политическую кампанию ведет очень грамотно. И что не менее важно, это не просто сопряжение элементов, логическая последовательность шагов, а то, что время сейчас обернулось ему на пользу. Вот все, что ни делает власть против него, оборачивается ему на пользу. Это удивительный эффект, который в свое время переживал Ельцин в 1990-1991 годах. Сейчас такой же эффект Ельцина переживает Алексей Навальный.

– ​И долго ли это продлится?

Политические шансы Навального растут с каждым днем

– Я не могу сказать, продлится ли это до полной и окончательной победы Алексея Навального, но я хочу сказать, что его политические шансы растут с каждым днем. Его стратегия более многослойна, чем ее пытаются представить. Я полагаю, что у него очень хорошие шансы быть зарегистрированным на президентских выборах вопреки тому, что считается, что политическое решение о не регистрации принято. В конце осени ситуация может оказаться таковой, что будет легче, проще и дешевле зарегистрировать Навального, чем не регистрировать его. Это будет чревато меньшими политическими рисками.

Антикоррупционные митинги 12 июня пройдут после подписания Владимиром Путиным указа "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Этот документ вводит особый порядок проведения массовых мероприятий во время соревнований в Москве, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Акции, не связанные со спортивными мероприятиями, можно будет провести только в тех местах и в то время, которые назначат местные власти и ФСБ. Алексей Навальный, комментируя указ, предположил, что особый порядок проведения и согласования митингов не помешает антикоррупционным акциям 12 июня.

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