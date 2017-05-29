Германия выступила с новой критикой президента США Трампа

Германия подвергла новой критике президента США Дональда Трампа, назвав его политику "близорукой" и "ослабляющей Запад", а также наносящей вред европейским интересам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступивший после того, как Трамп завершил свой первый официальный тур за границу, в том числе на саммит "Большой семерки" в Италии.

Габриэль заявил в понедельник, что "любой, кто способствует изменению климата, ослабляя охрану окружающей среды, кто продает больше оружия в зонах конфликтов и кто не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит под угрозу мир в Европе". "Близорукая политика американского правительства противостоит интересам Евросоюза", - сказал он, отметив, что "Запад стал меньше, по крайней мере, он стал слабее". "Мы, европейцы, должны бороться за большую защиту климата, меньшее количество оружия и против религиозного фанатизма, иначе на Ближнем Востоке и в Африке будет еще более нестабильно", - сказал Габриэль.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье заявила о том, что Соединенные Штаты и Великобритания могут перестать быть полностью надежными партнерами для Европы. Меркель была разочарована после саммита G7, который завершился в субботу, и где США пока отказываются подписывать соглашение о сохранении соглашения об измнениях климата, подписанных в Париже в 2015 году.

Несколькими днями раньше, в Саудовской Аравии, Трамп объявил о крупнейшей в истории США сделке по продаже вооружений на сумму в 110 млрд долларов в течение следующего десятилетия, включая корабли, танки и системы противоракетной обороны.