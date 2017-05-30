Изабель Юппер вступилась за Кирилла Серебренникова

Французская актриса Изабель Юппер выступила в защиту художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр", российского режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проводили обыск по делу о хищениях.

Выступая в понедельник вечером в Париже после вручения ей почетной награды премии "Мольер" за высшие достижения в театральном искусстве Юппер, обращаясь к президенту России сказала: "Господин Путин, оставьте его в покое! Лучше сходите на его спектакли".

Ранее в поддержку Серебренникова выступили другие деятели французской культуры.

23 мая в квартире у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных компании "Седьмая студия", основанной режиссером. По этому делу арестованы бывшие директор и главный бухгалтер организации.

Обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре" вызвали резкую критику со стороны российских деятелей культуры. Они потребовали спаведливого расследования дела, без "экстраординарных мер".