В Самаре не стали заводить дело об избиении активистов в полиции

Следственное управление Самарской области отказалось возбудить уголовное дело об избиении в полиции двоих активистов местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Idel.Реалии" – проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В региональном ведомстве заявили, что Максим Дементьев и Егор Алашеев, которые пожаловались на применение насилия сотрудниками правоохранительных органов, представили в качестве доказательства видеозапись, которую следователи не сочли информативной.

Алашеев и Дементьев были задержаны 2 апреля, когда они направлялись на согласованный митинг против сокращения социальных выплат пенсионерам и за отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В штабе Навального сообщили, что активистов доставили в отделение полиции, где избили и душили шарфом.