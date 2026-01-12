Реконструкция ФРС. Как дело Пауэлла повлияет на экономику США

Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы (центробанка) США, подвергся новой атаке администрации Дональда Трампа – и несмотря на узкую специфику его должности, последствия этого могут быть значительными для американской экономики, а значит, и политики.

Подробности: реконструкция и ее разоблачение

Прокуратура открыла уголовное расследование в отношении Пауэлла из-за истории с реконструкцией штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, чтобы решить, лгал ли он Конгрессу о масштабах проекта, сообщила New York Times.

Пауэлл подтвердил, что министерство юстиции "угрожает уголовным преследованием", направив ФРС повестки в специальный суд присяжных, который решает, достаточно ли оснований для выдвижения обвинений – в связи показаниями Пауэлла перед банковским комитетом Сената в июне, касавшиеся реконструкции.

Речь идет о реконструкции двух исторических зданий ФРС в центре Вашингтона, построенных в 1930-х годах. Изначально проект оценивался в 1.9 миллиарда долларов, затем вырос до 2.5 миллиардов.

ФРС заявляет, что здания не проходили комплексной реставрации с постройки, в них полностью заменят устаревшие проводку и трубы и приведут в соответствие современными нормами.

ФРС говорит, что ответственно и рационально использует госсредства, и что рост стоимости проекта вызван, в частности, изменением цен на материалы и работу, большим, чем ожидалось количеством асбеста в постройках и более высоким уровнем токсичного загрязнения почвы.

Трамп критиковал Пауэлла (среди прочего) из-за выросших расходов и приводил в пример эффективного строительства свой проект "Бального зала" Белого дома.

В адрес ФРС выдвигались обвинения, что в проект добавлены "элементы роскоши", упоминались сад-терраса на крыше и VIP-лифт. ФРС говорит, что VIP-лифта нет, а сад – лужайка перед зданием над подземной парковкой.

Общая картина. Война между Трампом и Пауэллом

Пауэлл был выдвинут на пост главы ФРС еще первой администрацией Трампа, но президент быстро разочаровался, и после возвращения в Белый дом много выступал с критикой Пауэлла и даже грозился уволить.

Они тормозят рост, потому что боятся инфляции

Причина: ФРС принимает решение об уровне базовых кредитных ставок. Повышение тормозит инфляцию, понижение способствует деловой активности и росту занятости. Инфляция – после скачка во время пандемии – по-прежнему выше желаемого, и ФРС снижает ставки медленно и с большой осторожностью, что вызывает недовольство Трампа, который хочет стимулировать экономический рост. Он наградил главу ФРС кличкой "слишком поздно" Пауэлл.

"Они тормозят рост, потому что так боятся инфляции. Но можно добиться колоссального роста и без инфляции. С [экономическим] ростом все пойдет вверх. Но это не инфляция", заявил недавно президент.

ФРС – независимый орган, миссия которого, т.н. "двойной мандат”, "стабильность цен и максимальная устойчивая занятость", – ставит целью 2%-ю годовую инфляцию. Специальный комитет из 12 человек регулярно собирается, чтобы оценить состояние экономики и изменить при необходимости монетарную политику.

Что говорят стороны

Не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий

Пауэлл выпустил специальное обращение, которое назвал "экстраординарным" – он не сомневается, что история с реконструкцией лишь предлог. "ФРС исходит из оценки того, что будет служить обществу, а не следует предпочтениям президента… Речь о том, сможет ли ФРС устанавливать процентные ставки, основываясь на фактах и экономических условиях, или денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием".

Трамп в интервью NBC News отрицал, что знает что-либо о расследовании в отношении ФHC: "Я ничего об этом не знаю, но [Пауэлл] определенно не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий".

Что дальше

Госслужба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз

Пауэлл заявил, что "госслужба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз", и что он продолжит работу, на которую его утвердил Сенат. Однако полномочия Пауэлла как главы ФРС истекают в мае, Трамп сейчас выбирает кандидатуру ему на смену Пауэллу, и конечно, ожидается, что это будет сторонник решительного снижения ставок, хотя предстоит увидеть, до какой степени он сможет следовать пожеланиям Трампа, учитывая, что решения принимаются голосованием комитета по ставкам.

Рынки, экономика и политика

Происходящее воспринимается многими как свидетельство того, что администрация намерена активно вмешиваться в решения о процентных ставок, и это нервирует рынки из-за покушения на независимость ФРС и, как следствие – потенциального роста инфляции.

Ставки – лавирование между инфляцией и безработицей. Последние данные по безработице говорят, что она стабилизировалась, но рынок труда стагнирует, предлагая мало новых рабочих мест.

Ноябрьские данные говорят о некотором охлаждении инфляции в сравнении с сентябрем (2.7% против ~3%), хотя она все равно остается выше целевых 2%.

Инфляция, как и состояние экономики в целом – главное беспокойство избирателей, и главная опасность для республиканцев на выборах в ноябре. Подавляющее большинство избирателей отрицательно оценивают состояние экономики, Трамп заявляет, что оно отличное. Избиратели словам не верят, но до выборов еще почти 10 месяцев.