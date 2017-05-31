Собянин допустил строительство высоток по программе сноса домов

Программа сноса домов в Москве будет реализована вне зависимости от того, будет она принята или нет. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, если программу не примут, то дома будут расселены после того, как станут аварийными.

Собянин рассказал, что часть квартир, которые построят в рамках так называемой реновации, будут выставлены на продажу. Кроме того, по словам мэра, часть домов будут выше 14 этажей. Собянин уточнил, что из примерно половины проголосовавших 90 процентов поддерживают переселение в новое жилье. Когда речь зашла о митинге против сноса домов, Собянин сказал, что сомневается в том, что на них присутствовали только жители пятиэтажек

Власти Москвы в рамках программы реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Власти города утверждали, что новые дома не превысят 14 этажей в высоту. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, Собянин уже выделил на нее 100 миллиардов рублей. В мае жители Москвы трижды выходили на митинги против реновации.

