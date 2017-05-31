Украина: Путин не закроет путь в Европу?

В эти дни Украина стала вновь заметна на политической карте. Украинская сторона на встрече представителей "нормандской четверки в Берлине подтвердила готовность к проведению таких переговоров на уровне лидеров государств.

Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украина - Евросоюз, снято последнее препятствие к его реализации, начинается безвизовый въезд из Украины в Евросоюз, в стране даже возникли очереди за биометрическими паспортами.

От Владимира Путина в эти дни требовали вывести из Восточного Донбасса войска, а он отговаривался, что там тогда будет резня.

В интервью «Фигаро» президент России заявил: " Мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти Минские соглашения… В Минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию территорий непризнанных республик. …."Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду, вот в чем проблема… Как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого не наблюдаем", - заключил Владимир Путин.

Идет ли Украина в Европу или ее остановил Кремль? Обсудят украинский политолог, в прошлом сотрудник русской службы Радио Свобода, Владимир Малинкович, автор книг «Три революции и две перестройки». "Очерки духовной истории великих народов (русские и немцы)", "Очерки истории европейской культуры нового времени", журналист, телепродюсер Владимир Долин, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.