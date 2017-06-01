В Иркутске пытались незаконно допросить несовершеннолетнюю

В Иркутске следователи пытались без адвоката и повестки допросить несовершеннолетнюю Василису Истомину. Девушка проходит в качестве свидетеля по делу активиста Дмитрия Литвина, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. 29 мая Истоминой позвонили с незнакомого номера и, не представившись, спросили, где она находится. Девушка отказалась отвечать.

– Мне перезвонили со словами: "Ты че трубку бросаешь?! Это полиция!". Звонивший стал выяснять, почему я нахожусь не по месту прописке, и назвал мой домашний адрес. Я позвонила маме, и мы договорились встретиться с человеком, который по телефону представился полицейским, но друзья вовремя сообщили мне, что такие действия незаконны: нам не вручили повестку, не назвали мой статус при допросе. В итоге решили не рисковать и проконсультировались сначала с юристами, – рассказывает Василиса Истомина. – На допрос я пошла с адвокатом, которого мне нашли правозащитники. Но все равно страшно: по этому делу сотрудники полиции уже множество нарушений допустили. Других свидетелей под дулом автомата выволакивали из постелей и вывозили в отделения.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 29 мая – во время попытки вызвать Истомину на допрос – в Иркутске проходило заседание суда по трем искам с жалобами на незаконный обыск и задержание других свидетелей по делу Литвина. В удовлетворении жалоб было отказано. При этом, по словам Натальи Максианович, свидетельницы обыска, судья даже не удалялась в совещательную комнату.

– Формулировка по делу заняла рекордные две минуты! Отказать в иске. Неважно, что обыски шли без постановления, в дело не привлекли показания свидетелей, даже следователь не присутствовал на суде. Множество грубых нарушений закона – и все нормально! – говорит Максианович. – А ведь на месте этих ребят может оказаться каждый, к каждому вот так придут, вытащат из постели и полуголого в полицию уведут на несколько дней.

Литвина обвиняют в оскорблении чувств верующих за репост карикатуры на папу римского, который он сделал три года назад. Литвин, а также Игорь Мартыненко и еще шестеро активистов были задержаны 8 апреля. Молодые люди собирались участвовать в ассамблее "Совета несогласных", чтобы обсудить итоги протестов против коррупции 26 марта. Позднее в отношении Мартыненко было возбуждено дело за неподчинение полицейским. В конце апреля дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.