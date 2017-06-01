Казань: полицейские написали заявление на избитую ими женщину

В Казани полицейские из отдела "Дербышки" 31 мая написали заявление против местной жительницы Юлии Коваленко, которая во время обыска якобы нецензурно выражалась в их адрес и несколько раз ударила их.

Как сообщается на сайте МВД по Татарстану, обыск проводили по делу о ложном доносе, который завели на Коваленко в 2016 году. Полицейские утверждают, что у одного из них зафиксированы ссадины, у другого – ушибы.

Ранее Коваленко рассказала, что 19 мая четверо мужчин, которые представились сотрудниками полиции из отдела "Дербышки", заявили о проведении обыска и стали изымать имущество из ее квартиры. Полицейские избили саму Коваленко, ее двухлетнюю дочь и ее 56-летнюю мать. У пострадавших зафиксированы многочисленные ушибы. Следственный комитет проводит проверку.

