Максин Уотерс: я не позволю Трампу вернуть России ее дома отдыха

Член нижней палаты Конгресса, представитель демократов Максин Уотерс возмущена тем, что президент США Дональд Трамп подумывает об отмене санкций в отношении России, которые Барак Обама ввел в декабре прошлого года в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы.

Заявление Уотерс было сделано по следам соответствующей информации, появившейся в газете The Washington Post.

Речь идет о решении Обамы закрыть два дома отдыха российских дипломатов — один в штате Мэриленд под Вашингтоном, которым пользуются сотрудники посольства, и второй на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк, где отдыхает персонал консульства и миссии при ООН.

"Поразительно, что у Трампа хватает наглости рассматривать отмену этой санкции тогда, когда его людей проверяют на возможный сговор с Россией, направленный на подрыв нашей демократии", - сказала Уотерс. Оба эти объекта недвижимости, по словам конгрессмена,"были шпионскими гнездами", работавшими под дипломатическим прикрытием. Если информация издания подтвердится, Уотерс пообещала приложить все силы, чтобы не допустить принятия этого решения.

Исходно администрация Трампа предлагала вернуть российскому МИДу его рекреационные комплексы в обмен на разрешение возобновить строительство нового консульства США в Санкт-Петербурге. В апреле в американской прессе появились сообщения, что госсекретарь Тиллерсон в беседе с высокопоставленными представителями МИДа довел до их сведения, что возвращение комплексов более не зависит от завершения строительства консульства.