Путин: в выборы президента США могли вмешаться американские хакеры

В выборы президента США могли вмешаться американские хакеры, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли. Российский лидер предположил, что киберпреступники, находившиеся на территории США, "очень ловко и профессионально" переложили вину на Россию. Путин также отметил, что хакеры могут находиться где угодно.

Полная версия интервью с президентом России будет опубликована в воскресенье. Мегин Келли уточнила, что в беседе с ней Путин допустил причастность к хакерским атакам американских спецслужб.

В минувший четверг на встрече с представителями европейских информационных агентств Владимир Путин заявил, что "патриотически настроенные хакеры" могут "вносить свою лепту" в борьбу с теми, кто "плохо отзывается о России".

Спецслужбы США обвиняют Москву во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляли, что Путин мог лично распорядиться об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль все обвинения отвергает.