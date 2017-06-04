Грузия готова предоставить гражданство семье похищенного журналиста

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Георгию Маргвелашвили с просьбой, предоставить гражданство страны семье азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который исчез из Тбилиси и оказался в Бакинской тюрьме. В официальном письме на имя президента Маргвелашвили, председатель грузинского правительства просит главу государства “исходя из создавшейся ситуации, в качестве исключения, по возможности в кратчайшие сроки, предоставить супруге и детям Афгана Мухтарлы гражданство Грузии“.

Но супруга азербайджанского журналиста Лейла Мустафаева публично ответила премьеру, что вступать в гражданство другого государства для неё неприемлемо и назвала происходящее в Тбилиси “постановочным шоу“. Премьер-министр вновь заявил, что руководство Грузии сделает всё для выяснения обстоятельств инцидента с журналистом, который исчез из Тбилиси вечером 29 мая и через несколько часов оказался в Бакинском следственном изоляторе.

В субботу адвокат Афгана Мухтарлы сообщил журналистам, что трое "мускулистых парней", похитивших его подзащитного, "не только говорили на грузинском языке, но были одеты в форму криминальной полиции Грузии".

Дело с похищением азербайджанского журналиста и блогера вызывает в Грузии растущие эмоции: неизвестные облили красной краской мемориальную плиту в честь бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева на набережной реки Кура. Злоумышленников не нашли, но памятный знак вскоре полностью восстановили в прежнем виде.