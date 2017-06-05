"Подменял собой государственные СМИ"

Продолжим тему о подборках анекдотов в Интернете, которых так опасается генерал Балуевский. Алексей Навальный в день своего рождения (4 июня) объявил конкурс на создание общественно-политических каналов на Youtube.

Раньше политики на ютюбе было мало, её не смотрели — всё игры да шутки. Но сейчас-то смотрят. Спрос есть. Зрители есть.

У меня нет ни малейших сомнений, что ютюб-канал в любом городе-миллионнике, где просто справедливо и обоснованно ругают местную власть, будет получать не меньше 20-30 тысяч просмотров за каждый выпуск. А это аудитория больше, чем имеет самое популярное местное СМИ. То есть ведущий такого канала довольно быстро станет самым влиятельным местным журналистом.

Призовой фонд - 1 миллион рублей. Это логичное продолжение идей, высказываемых Навальным (и вызвавших споры), о том, что "традиционная журналистика" - в особенности в России - начала уступать видеоблогам.

Пока в России власти по старинке надеются на силу телевизора, в Белоруссии они, кажется, уже поняли все про общественно-политические видеоблоги и поступают вот так::

Подробности сообщает сайт Tut.by:

Основанием для составления протокола послужил рапорт, поступивший в Советский РОВД из милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома. В документе говорится, что на YouTube имеется канал «Гарантий Нет», зарегистрированный Филиповичем. На канал подписаны 24,3 тысячи человек, «общее количество просмотров контента составляет более 5,3 миллиона единиц».

В контент входят ролики о судах над активистами, „независимыми“ журналистами-фрилансерами Гомельского региона, также имеются материалы о проведении владельцем канала работы по противодействию декрету № 3 президента. Кроме этого, Филипович регулярно проводит прямые видеоконференции (стримы) со своими подписчиками, где делится своим мнением о происходящем в Беларуси», — говорится в рапорте. Милиционеры пришли к выводу, что «с учетом роста популярности своего канала Филипович фактически подменяет собой государственные СМИ, в том числе по формированию общественного мнения среди граждан Беларуси».

Филипович со своим каналом "Гарантий нет" получил известность этой весной, снимая протесты против так называемого "закона о тунеядцах". Его несколько раз приговаривали к административному аресту.

Иными словами, видеоблогера будут судить (в административном порядке) по статье "незаконное изготовление продукции СМИ" (под которым подразумеваются те самые 17 роликов с его канала). Очень удобно получается, странно даже, что в России власти еще не додумались до такой простой вещи: выкладываешь ролики на Youtube - значит, подменяешь собой государственные СМИ - плати штраф или иди под арест.