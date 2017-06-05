В Удмуртии задержан активист, который подал заявку на акцию 12 июня

В городе Глазов в Удмуртии полицейские задержали члена партии ПАРНАС Михаила Лазаревича. Это произошло после того, как активист подал уведомление о проведении в городе антикоррупционной акции 12 июня. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", в настоящее время Лазаревич находится в отделе полиции. В чем его обвиняют, неизвестно.

В Хабаровске в понедельник в связи акцией 12 июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли к Алексею Ворсину, координатору местного предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Полицейские требовали от Ворсина проехать в отделение, чтобы составить протокол о нарушениях, которые якобы были обнаружены при организации антикоррупционного митинга. Активист отказался выполнять требование, поскольку у полицейских не было соответствующей повестки. Ворсин отметил, что он не входит в число организаторов протестной акции 12 июня, сообщает портал DVHAB.RU.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, в марте опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. 26 марта в десятках городов России прошли многотысячные антикоррупционные акции протеста. Позднее Навальный призвал своих сторонников вновь выйти на улицы 12 июня. Политик заявил, что власти так и не ответили на предъявленные Медведеву обвинения.

В настоящее время, по данным ФБК, заявки на проведение митингов против коррупции поданы в 212 городах России.