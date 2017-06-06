Дипломат США покинул свой пост из-за оппозиции к выходу из соглашения по климату

Высокопоставленный дипломат США в Китае Дэвид Рэнк оставил свою должность 5 июня из-за оппозиции к решению администрации президента Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по изменению климата 2015 года.

Дэвид Рэнк, временный поверенный в делах США в Пекине, сообщил сотрудникам, что уйдет в отставку, но не станет представлять официальное уведомление правительству КНР о выходе США из Парижского соглашения. Представитель Отдела Государственного департамента по делам Азии Анна Ричи-Аллен сообщила, что Рэнк и так должен был уйти на пенсию и "принял своё личное решение". "Мы ценим его годы преданной службы в Государственном департаменте", - заявила она. Представительница дипломатического ведомства сообщила: американская сторона проинформировала Министерство иностранных дел КНР о том, что в качестве поверенного в делах будет служить Джонатан Фриц.

Губернатор штата Айова Терри Бранстад, которого президент Дональд Трамп назначил в качестве следующего посла США в Пекине, как ожидается, займет свой пост в этом месяце. Высокопоставленный представитель США сообщил Reuters, что после того, как Рэнк объявил о своем намерении уйти в отставку, Госдепартамент дал ему команду немедленно покинутьпост в Пекине.