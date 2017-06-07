В Луганской области идет бой между армией Украины и сепаратистами

В Луганской области у села Желобок идет бой между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обострении ситуации.

По данным Киева, сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" в среду утром начали обстреливать позиции правительственных войск из крупнокалиберной артиллерии, один украинский военнослужащий погиб, семеро были ранены.

Представители сепаратистов, в свою очередь, заявляют, что армия Украины сегодня якобы предприняла попытку прорыва на линии соприкосновения сторон конфликта в Луганской области, в том числе в районе села Желобок.

Последний раз об обострении ситуации у Желобка сообщалось в конце марта – Киев заявлял, что армия была вынуждена открыть огонь в ответ на наступление сепаратистов. Тогда погибли двое украинских военных, более 10 были ранены.

Всего за три года войны в Донбассе погибли около двух тысяч мирных жителей и более двух с половиной тысяч украинских военных.