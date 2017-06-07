Поклонская пожалуется в прокуратуру в ответ на расследование "Трансперенси"

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская отвергла информацию о том, что она владеет незадекларированной квартирой в Донецке. Как заявила депутат в комментарии для РБК, она намерена жаловаться на авторов расследования — организацию "Трансперенси Интернешнл" — в Генеральную прокуратуру.

"И тогда "Трансперенси Интернешнл" будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова", — заявила Поклонская.

Российское отделение международной антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл" в среду опубликовало расследование, согласно которому Наталья Поклонская владеет незадекларированной недвижимостью в Донецке, а также незаконно пользуется служебной квартирой в Симферополе.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов. До этого она занимала пост прокурора аннексированного Крыма. В 2017 году Поклонскую обвинили в том, что она не указала в декларации мужа и автомобиль.