В Мосуле боевики убили более 230 беженцев

С конца мая джихадисты убили более 230 жителей Мосула, которые пытались бежать из города. Об этом сообщили в комитете по правам человека ООН. В организации отметили значительный рост количества убийств мирного населения в Ираке боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

В ООН также заявили, что 31 мая в результате авиаудара международной коалиции по району Занджили в западной части города погибли от 50 до 80 мирных жителей. Ранее сообщалось, что 1 июня боевики убили более 160 беженцев, которые пытались покинуть этот район.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства" идет с октября 2016 года. Восточная часть города освобождена. С начала военных действий из Мосула бежали более 500 тысяч человек.