Полиция выгоняет участников акции против "Платона" со стоянки на МКАД

Сотрудники полиции силой выгоняют дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", с площадки на шестом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщили участники акции.

По их словам, на место стачки приехал автозак и эвакуаторы.

Накануне полицейские вынуждали дальнобойщиков покинуть стоянку на МКАД, уверяя, что на ней будет проводиться замена асфальта. При этом очевидцы заявляли, что покрытие совершенно новое. Сотрудники правоохранительных органов также требовали от водителей предъявить временную регистрацию.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране, которые продолжаются до сих пор.